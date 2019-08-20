Spider-Man: Far From Home Yeni Sahneleriyle Bir Kez Daha Vizyona Giriyor

Ülkemizdeki bazı sinema salonlarında gösterilmeye devam etse de, ABD sinemalarındaki macerasını tamamlayan Spider-Man: Far From Home, dört dakikalık yeni bir genişletilmiş sürümle bir kez daha beyaz perdeye geliyor.

Tom Holland’ı beşinci kez Spider-Man kostümüyle izlediğimiz Spider-Man: Far From Home, ülkemizde 5 Temmuz’da vizyona girmişti.

Marvel Sinematik Evreni’nde üçüncü aşamanın son filmi olarak nitelendirilen yapım, ABD’de 376 milyon dolar, uluslararası pazarlarda ise 732 milyon dolar olmak üzere toplam 1,1 milyar dolar gişe hasılatı elde etmişti.

Sony Pictures tarafından yapılan açıklamada, Spider-Man: Far From Home’un dört dakikalık yeni bir genişletilmiş sürümle bir kez daha vizyona gireceği açıklandı. Yalnızca ABD ve Kanada’daki sinema salonlarında gösterilecek olan film, 29 Ağustos’ta hayranlarına ikinci kez merhaba diyecek.

Spider-Man: Far From Home, bu yıl beyaz perdeye geri dönen ikinci Marvel filmi olacak. Hatırlayacağınız üzere Avengers: Endgame, orijinal filmde bulunmayan bazı ekstra çekim görüntüleri ile 28 Haziran’da yeniden izleyicilerle buluşmuştu.

Tabii, stüdyonun buradaki asıl amacı, bilet satışlarının toplamını artırmak ve böylece Avatar’ı geçmekti. Nitekim bu amacında başarılı olan Marvel, Avatar’ın 2.79 milyarlık tüm zamanların gişe rekorunu burun farkıyla da olsa kırmayı başarmıştı.

Spider-Man: Far From Home Fragmanı