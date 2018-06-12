Spider-Man İçin Bol Aksiyonlu Oynanış Videosu Yayınlandı

Insomniac Games'in geliştirdiği yeni Spider-Man oyunu için için 7 dakikalık uzun bir oynanış videosu yayınlandı.Yayınlanan oynanış videosu muzazzam görünüyor.

Bol aksiyonlu oynanış videosunda The Raft isimli maksimum güvenlikli bir hapishaneye doğru yol alıyoruz. Electro'nun çıkardığı isyan üzerine onu durdurmaya çalışıyoruz. Electro'nun amacının aslında isyan çıkarmak olmadığını ve bizi tuzağa düşürmek istediğini fark ediyoruz. Marvel'ın kötü takımı Sinister Six üyeleri; Rhino, Electro, Vulture, Green Goblin ve Mister Negative'in tuzağı arasında sıkışıp kalıyoruz. Tam yenilecekken birisi yardımımıza koşuyor ve video burada bitiyor. Bizi kurtaran kişinin kimliği saklanmak istenmiş. Ben tahminimi Iron Man'den yana kullanmak istiyorum.

Imsomniac Games'in geliştirdiği yeni Spider-Man oyununu ilk olarak E3 2017 etkinliğinde görmüştük. İlk videodan sonra yeni Spider-Man oyununun şimdiye kadarki en iyi Spider-Man oyunu olduğunu düşünmüştük. Bu oynanış videosunu da gördükten sonra yeni oyunun en iyi Spider-Man oyunu olduğunu kesinleştirmiş olduk.

Yeni Spider-Man oyunu sadece PlayStation 4 için çıkış yapacak. Spider-Man, 7 Eylül'de raflardaki yerini alacak.