Spider-Man’in Yeni Düşmanı Belli Oldu

Ağzından kaçırdığı detaylar nedeniyle sık sık gündem olmayı başaran Tom Holland, nam-ı diğer Spider-Man, Instagram’dan paylaştığı videoda Far From Home’un kötü adamı ile ilgili büyük bir ipucu vermiş olabilir.

Daha önce Spider-Man serisinin sır gibi saklanan yeni filmi Far From Home’un adını ağzından kaçıran 22 yaşındaki genç aktör, son olarak Avengers 4’e dair çok önemli bir ayrıntıyı açık etmişti.

Marvel Sinematik Evreni’nin eğlenceli ismi, bu sefer de Spider-Man’in yeni düşmanı hakkında bir şeyler çıtlatmışa benziyor. Çıtlattı diyorum çünkü bu seferkinin yanlışlıkla olmadığı net bir şekilde görülüyor.

Tom Holland, kişisel Instagram hesabından paylaştığı videoda, Spider-Man: Far From Home’un sahne arkasını göstererek hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Holland konuşurken arkada duran dublörü aniden gelen su ile havaya uçuyor. Haliyle akla tek bir isim geliyor: Hydro-Man.

Jim Romita ve Dennis O'Neil tarafından yaratılan karakterin bir süredir Spider-Man’in yeni düşmanı olacağı konuşuluyordu. Asıl adı Morris Bench olan Hydro-Man, bir askeri kargo gemisinde tayfa olarak çalıştığı sırada denize düşerek radyasyona maruz kalan bir denizci.

Filmlerle ilgili detayları sızdırmak konusunda sicili bir hayli kabarık olan Holland, paylaştığı video ile Hydro-Man hakkındaki söylentileri bir anlamda doğrulamış oldu.