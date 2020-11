Marvel's Spider-Man: Miles Morales İnceleme Puanları Yayınlandı

Geçtiğimiz ay içerisinde geliştirilme süreci tamamlanmış olan Marvel's Spider-Man: Miles Morales, 12 Kasım 2020 tarihinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 için satışa sunulacak. Geri sayım devam ederken, kalkan ambargo sonrasında incelemeler de yayınlanmaya başlandı. Bu bağlamda da Marvel's Spider-Man: Miles Morales inceleme puanları da ortaya çıktı. Bakalım yeni oyun beğenilmiş mi?

Marvel’s Spider-Man için bağımsız bir genişletme paketi olarak geliştirilmiş olan Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, ana oyunun bir yıl sonrasındaki bir zamanda geçecek. Hikayeye göre Noel tatili gecesinde bir enerji şirketi ile yüksek teknolojili suç ordusu arasında bir çatışma patlak veriyor. Ne şans ki ana karakterimizin evi tam da bu çatışmanın ortasında bulunuyor. Dahası ise bir güç tarafından yeni evi yok edilmekle tehdit edilen Miles Morales, New York şehrini kurtarmak için harekete geçiyor. Senaryo boyunca da Peter Parker karakterine göre daha farklı akrobatik hareketlere, becerilere ve güçlere sahip olacak bu güçlerinde ustalaşmaya çalışırken bir yandan da yeni Spider-Man olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales İnceleme Puanları Ne Seviyede?

Metacritic sitesine yansıyan inceleme puanlarına bakılırsa, PlayStation 4 versiyonu şu an için 80 / 100 ortalamasına sahip iken PlayStation 5 versiyonu ise 85 / 100 ortalaması oluşmuş durumda. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales için yayınlanan tüm inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

