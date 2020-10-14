Spider-Man: Miles Morales Oynanış Videosu Yayımlandı

Geçtiğimiz günlerde geliştirilme süreci tamamlanan Spider-Man: Miles Morales isimli video oyunu için yeni bir oynanış videosu yayımlandı. Game Informer tarafından yayımlanan yeni oynanış videosu, video oyununu bekleyen çok sayıda oyuncuyu heyecanlandırdı. Bir boss savaşını içeren video, oyuncular tarafından yoğun ilgi gördü. Spider-Man: Miles Morales oynanış videosu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Spider-Man: Miles Morales Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

Imnsomniac Games tarafından geliştirilen Spider-Man: Miles Morales, Haziran ayında düzenlenen PlayStation 5 sunumunda duyurulmuştu. Duyurulduğu günden itibaren çok sayıda oyuncu yeni Spider Man oyununu beklemeye başlamıştı. Yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 için duyurulan Spider-Man: Miles Morales, PlayStation 4 platformuna da gelecek.

Oyunun PlayStation 4 sürümüne sahip olan oyuncular, yeni Spider Man oyununun PlayStation 5 sürümüne ücretsiz olarak yükseltebilecek, kayıt dosyalarını aktarabilecek. Marvel's Spider-Man: Miles Morales'ın dosya boyutu, PlayStation'ın sitesinde paylaşılan bilgilere göre 50 GB olacak.

12 Kasım 2020 tarihinde yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 ve PlayStation 4 platformlarına çıkışını gerçekleştirecek olan Spider-Man: Miles Morales standart sürümünün fiyat etiketi 49,99 dolar, Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition fiyat etiketi ise 69,99 dolar olarak açıklanmıştı. Sony firmasının video oyunu fiyatları ile ilgili açıklamasına çok sayıda oyuncu tepki göstermişti ve yüksek oyun fiyatları nedeni ile tepkiler kısa süre içerisinde çığ gibi büyümüştü.

Game Informer tarafından yayımlanan Spider-Man: Miles Morales oynanış videosu çok sayıda oyuncu tarafından ilgi gördü. Bir gün içerisinde 440 binden fazla izlenme sayısına ulaşan oynanış videosu, 1800'den fazla beğeni aldı. 2500'den fazla yorum yapılan video, boss savaşını içeriyor. Yayımlanan video sayesinde oyuncuların oyunda ilk karşılaşacağı kötü karakteri görme şansı elde ediyoruz.

Oyuncular Spider-Man: Miles Morales isimli video oyununda ilk boss savaşını tanıdık bir kötü karakter ile yapacak. Görünüşe göre New York şehrini kurtarmak için harekete geçen Miles Morales, sık sık kötü karakterler ile boss savaşı yapacak. 1 dakika 23 saniye uzunluğundaki Spider-Man: Miles Morales oynanış videosu, spoiler içeriyor. Spoiler'dan hoşlanmayan oyuncuların ilk boss savaşını içeren oynanış videosunu izlememesini öneririz.