Spider-Man No Way Home, Türkiye'de En Çok İzlenen Marvel Filmi Oldu!

Büyük küçük herkesi ekrana kitlemeyi başaran Spider Man, son filmi Spider-Man No Way Home ile ABD gişesinin en çok izlenen filmleri arasında yerini alıyor. Vizyondaki yedinci hafta sonunda 11 milyon dolar gişe hasılatı yapan filmin ABD'deki toplam hasılatı 736 milyon dolara ulaşmış durumda.

2021 yılından beri heyecanla beklenen söz konusu film, ülkemizde de oldukça büyük bir başarı yakaladı. Genel olarak bakıldığında ise Spider-Man No Way Home, Avengers Endgame’i geçerek Türkiye en çok izlenen Marvel filmi oldu.

Spider-Man, Avengers Endgame’i Tahtından İndirdi

Marvel evreni halihazırda zaten büyük bir izleyici kitlesine sahip. Özellikle son dönemlerde, Marvel kahramanlarının, kendi içindeki farklı filmlere dahil olması, seyirciler tarafından oldukça seviliyor ve izlenme oranını artıyor. Bu noktada, Spider-Man No Way Home’un hem ülkemizde hem de dünyada bu kadar popüler olması zaten bekleniyordu. Zira film içerisinde bu güne kadar ki tüm Örümcek Adam’ları görecek olmak izleyici heyecanlandırıyor iken bir de Doctor Strange’nin kadroda bulunuyor olması filme olan merakı ikiye katlıyordu.

Öyle ki, Spider-Man No Way Home, hem hikayesi hem de kadrosu ile beklenenin ötesine çıktı ve Box Office Türkiye'nin bildirdiğine göre Marvel evreninin en çok izlenen filmi olarak adını şimdilik tarihe yazdırdı. Şu anki tabloya bakıldığında, Avengers Endgame’i geçmiş durumda. Ayrıca Türkiye'de tüm zamanların en çok izlenen beş filmi arasına da girdi. İlk üç gününde toplam 934 bin 599 seyirci tarafından izlenen Spider-Man No Way Home, toplamda 2.5 milyon izleyiciyi geçmiş durumda. Henüz filme gitmeyenler için Spider-Man No Way Home'un fragmanını aşağıya ekledik.