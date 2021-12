Spider-Man: No Way Home Hasılat Rekoru Kırdı!

Spider-Man: No Way Home hasılatı belli oldu. Geçtiğimiz günlerde vizyona giren yeni Spider Man filmi, Sony'nın en fazla hasılat elde eden filmi olmayı başardı. Süper kahraman filmi 10 günde elde ettiği kazanç ile dudak uçuklattı.

Spider-Man: No Way Home Hasılatı Ne Kadara Ulaştı?

Spider-Man: No Way Home (Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok), 17 Aralık 2021 tarihinde vizyona girdi. Vizyona girdiği günden itibaren izleyiciler tarafından oldukça yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalan süper kahraman filmi birçok başarının altına imza attı.

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok, Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 gün içerisinde 478 milyon dolar tutarında hasılat elde etti. Böylelikle film, Sony şirketinin ABD'de en çok kazanan filmi oldu. İkinci sırada 200 milyon hasılat ile Marvel's Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings yer alıyor.

Büyük bir başarının altına imza atan süper kahraman filmi, dünya genelinde toplamda 1 milyar dolar kazanç elde etti. Spider-Man: No Way Home, yeni tip koronavirüs salgını döneminde bu miktara ulaşan ilk film oldu.

2017 yılında vizyona giren Spider-Man: Homecoming, dünya genelinde 1,1 milyar dolar hasılat elde etmişti. Spider-Man: No Way Home'un söz konusu yapımın elde ettiği hasılat miktarını çok yakında geçmesi bekleniyor. Böylece No Way Home, dünya çapında en yüksek kazanca sahip Spider Man filmi haline gelecek.

Spider-Man: No Way Home Oyuncuları

Zendaya (MJ)

Tom Holland (Peter Parker)

Benedict Cumberbatch (Doctor Strange)

Marisa Tomei (May Parker)

Jon Favreau (Happy Hogan)

J.K. Simmons (J. Jonah Jameson)

Angourie Rice (Betty Brant)

Jamie Foxx (Max Dillon)

Alfred Molina (Otto Octavius)

Benedict Wong (Wong)

Martin Starr (Mr. Harrington)

Tony Revolori (Flash Thompson)

Jacob Batalon (Ned Leeds)

J.B. Smoove (Mr. Dell)

Hannibal Buress

Glenn Keogh

Paula Newsome

Aksiyon, macera ve bilim kurgu ögelerine sahip olan Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminde Peter Parker'ı Tom Holland, Doctor Strange'i Benedict Cumberbatch, Otto Octavius'u Alfred Molina, May Parker'ı ise Marisa Tomei canlandıracak.

