Spider-Man: No Way Home Posteri Yayımlandı

Spider-Man: No Way Home posteri paylaşıldı. Sosyal medya üzerinden yayımlanan poster, filmde yer alacak kötü karakterlere ilişkin bilgi bazı detaylar sunuyor. Merak içerisinde beklenen yeni Sprider-Man filmine ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Spider-Man: No Way Home Posteri Neler Sunuyor?

Spider-Man: No Way Home (Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok) filmi ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yeni Spider-Man filminin resmi Twitter hesabı üzerinden ilk poster yayımlandı. Paylaşılan poster, filmdeki kötü karakterlere dair bazı önemli bilgiler içeriyor.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda çoklu evren ifadesinin yer alması dikkat çekti. Yayımlanan postere baktığımızda ön planda Örümcek Adam'ı görüyoruz. Posterde Örümcek Adam'ın yanı sıra Green Goblin (Yeşil Cin), Dr. Octopus, Sandman (Kum Adam) ve Electro yer alıyor.

Çok sayıda izleyicinin heyecan seviyesini önemli ölçüde yükselten postere aşağıda yer alan tweet üzerinden göz atabilirsiniz. Poster paylaşımı, çok kısa süre içerisinde oldukça yoğun bir ilgil ile karşı karşıya kaldı. Öyle ki tweet 80 binden fazla retweet ve 313 bin beğeni aldı.

The Multiverse unleashed. #SpiderManNoWayHome is exclusively in movie theaters December 17. pic.twitter.com/DchHdpKKFy — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) November 8, 2021

Spider-Man: No Way Home Ne Zaman Çıkacak?

Dünya genelinde milyonlarca Marvel hayranı tarafından sabırsızlıkla beklenen Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok isimli film, 17 Aralık tarihinde vizyona girecek. Filmin yalnızca sinemalarda yer alacağı belirtildi.

Spider-Man: No Way Home Oyuncuları

Zendaya (MJ)

Tom Holland (Peter Parker)

Benedict Cumberbatch (Doctor Strange)

Marisa Tomei (May Parker)

Jon Favreau (Happy Hogan)

J.K. Simmons (J. Jonah Jameson)

Angourie Rice (Betty Brant)

Jamie Foxx (Max Dillon)

Alfred Molina (Otto Octavius)

Benedict Wong (Wong)

Martin Starr (Mr. Harrington)

Tony Revolori (Flash Thompson)

Jacob Batalon (Ned Leeds)

J.B. Smoove (Mr. Dell)

Hannibal Buress

Glenn Keogh

Paula Newsome

Sony Pictures Entertainment, ağustos ayında yeni Örümcek Adam filminin fragmanını yayımlamıştı. 3 dakika 3 saniye uzunluğundaki Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok fragmanını aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

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