Spider-Man: No Way Home Posteri Yayımlandı

Spider-Man: No Way Home posteri paylaşıldı. Sosyal medya üzerinden yayımlanan poster, filmde yer alacak kötü karakterlere ilişkin bilgi bazı detaylar sunuyor. Merak içerisinde beklenen yeni Sprider-Man filmine ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Spider-Man: No Way Home (Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok) filmi ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yeni Spider-Man filminin resmi Twitter hesabı üzerinden ilk poster yayımlandı. Paylaşılan poster, filmdeki kötü karakterlere dair bazı önemli bilgiler içeriyor.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda çoklu evren ifadesinin yer alması dikkat çekti. Yayımlanan postere baktığımızda ön planda Örümcek Adam'ı görüyoruz. Posterde Örümcek Adam'ın yanı sıra Green Goblin (Yeşil Cin), Dr. Octopus, Sandman (Kum Adam) ve Electro yer alıyor.

Çok sayıda izleyicinin heyecan seviyesini önemli ölçüde yükselten postere aşağıda yer alan tweet üzerinden göz atabilirsiniz. Poster paylaşımı, çok kısa süre içerisinde oldukça yoğun bir ilgil ile karşı karşıya kaldı. Öyle ki tweet 80 binden fazla retweet ve 313 bin beğeni aldı.

The Multiverse unleashed. #SpiderManNoWayHome is exclusively in movie theaters December 17. pic.twitter.com/DchHdpKKFy