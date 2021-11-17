Spider-Man: No Way Home Yeni Fragmanı Yayımlandı

Spider-Man: No Way Home yeni fragmanı paylaşıldı. Yayımlanan yeni fragman, yeni Spider Man filmine ait bazı sahneler içeriyor. Merak içerisinde beklenen film ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Spider-Man: No Way Home Yeni Fragmanı Neler Sunuyor?

Sony Pictures Entertainment, dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen Spider-Man: No Way Home (Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok) filminin yeni fragmanını yayımladı. Yayımlanan fragmanda yeni Batman filminde yer alan birçok sahneyi görme fırsatı elde ediyoruz.

Video paylaşım hizmeti YouTube üzerinden yayımlanan fragmana baktığımızda filmin başarılı bir atmosfere sahip olacağını görüyoruz. İzleyiciler tarafından sabırsızlıkla beklenen filmin yeni fragmanında filmdeki Dr. Strange, Dr. Octopus gibi birçok karakter yer alıyor.

Kısa süre içerisinde yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalan fragman, 19 milyon 910 binden fazla görüntüleme sayısına ulaştı. 1,6 milyon beğeni alan videoya 132 bin 500'den fazla yorum yapıldı. 3 dakika 4 saniye uzunluğundaki fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Spider-Man: No Way Home Ne Zaman Çıkacak?

Dünya genelinde milyonlarca Marvel hayranı tarafından sabırsızlıkla beklenen Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok isimli film, 17 Aralık tarihinde vizyona girecek. Filmin yalnızca sinemalarda yer alacağı belirtildi.

Spider-Man: No Way Home Oyuncuları

Zendaya (MJ)

Tom Holland (Peter Parker)

Benedict Cumberbatch (Doctor Strange)

Marisa Tomei (May Parker)

Jon Favreau (Happy Hogan)

J.K. Simmons (J. Jonah Jameson)

Angourie Rice (Betty Brant)

Jamie Foxx (Max Dillon)

Alfred Molina (Otto Octavius)

Benedict Wong (Wong)

Martin Starr (Mr. Harrington)

Tony Revolori (Flash Thompson)

Jacob Batalon (Ned Leeds)

J.B. Smoove (Mr. Dell)

Hannibal Buress

Glenn Keogh

Paula Newsome

Aksiyon, macera ve bilim kurgu ögelerine sahip olan Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminde Peter Parker'ı Tom Holland, Doctor Strange'i Benedict Cumberbatch, Otto Octavius'u Alfred Molina, May Parker'ı ise Marisa Tomei canlandıracak.

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