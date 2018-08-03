Spider-Man Oyunundan Yeni Görseller Yayınlandı

Insomniac Games'in geliştirdiği yeni Spider-Man oyunundan görseller yayınlandı. Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan oyun görselleri inanılmaz görünüyor.

Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan oyun için görüntüler PS4 Pro konsolu üzerinden 4K çözünürlük kalitesiyle alınmış. Yayınlanan görüntülerde Spider-Man'in ağ attığını ve kavga ettiğini görüyoruz. Ayrıca bazı görüntülerde M.J. Watson ile Peter Parker'ın buluşma anları da yer alıyor.

PS4 Pro konsolundan alınan görüntülerde oyunun grafikleri inanılmaz duruyor. Spider-Man'in tasarımı elbette en çok dikkat çeken detay olmuş. Mekan tasarımları gayet hoş gözüküyor. Yayınlanan görsellerde M.J. Watson'un yüz tasarımı dikkatimi çekti. Daha önce yayınlanan videolarda karakterin yüzü daha farklı gözüküyordu. Anlaşılan Insomniac Games, M.J. Watson'un yüz görüntüsünü biraz değiştirmek istemiş.

Yayınlanan görüntülere aşağıdan göz atabilirsiniz.

Şimdiye kadar yayınlanan en iyi Spider-Man oyunu PS4 özel oyunu olarak çıkış yapmaya hazırlanıyor. Oyunun geliştirici firması Insomniac Games geçtiğimiz günlerde oyunun gold statüsüne ulaştığını ve yapımının tamamlandığını duyurmuştu. Spider-Man oyunu 7 Eylül'de raflardaki yerini alacak.