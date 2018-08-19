Spider-Man Oyununun Açık Dünyasına Yakından Bakalım

PS4 özel oyunu olacak olan ilk Spider-Man oyunundan videolar gelmeye devam ediyor. Yayınlanan yeni videoda bu kez oyunun açık dünyası tanıtılıyor.

IGN tarafından yayınlanan videoda oyunun açık dünyası gösteriliyor. Oyunun oynanış görüntülerine Daily Bugle'ın sahibi J. Jonah Jameson ve Peter Parker'ın tartışması eşlik ediyor. Oyunun oynanış görüntüleri devam ederken J. Jonah Jameson, Spider-Man'in şehri tehdit ettiğini dile getiriyor. Spider-Man'in binalara tırmandığını, koştuğunu dile getiriyor ve aslında normal insanlar gibi hareket etmesi gerektiğini söylüyor. Spider-Man'in polis olmadığı ve sadece kendisini düşündüğünü anlatıyor. Peter Parker ise Spider-Man'in iyi birisi olduğunu ve amacının sadece insanlara yardım etmek olduğunu söylüyor. Ayrıca büyük güç, büyük sorumluluk getirir lafını da eksik etmiyor.

Spider-Man oyununun açık dünyası diğer Spider-Man oyunlarından daha iyi görünüyor. Binaların kaplamaları ve çevre efektleri göze hoş geliyor. Spider-Man'in insanlarla haşır neşir olduğu da gözden kaçmıyor. İnsanlara selamlaşan karakterimiz, bunun üzerine bir de selfie çekiliyor. Açık dünya videosunda Avengers kulesini de görüyoruz. Açıkcası bu görüntü beni biraz heyecanlandırdı.

Insomniac Games tarafından geliştirilen yeni Spider-Man oyununun şimdiye kadar ki en iyi Spider-Man oyunu olduğu iddia ediliyor. Gördüğümüz videolarda bu söylemi doğrular nitelikte.

Yeni Spider-Man oyunu 7 Eylül'de PS4 kullanıcıları için raflardaki yerini alacak.