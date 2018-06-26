Spider-Man Oyununun Gizemli Kötüsü Sızdırıldı

Insomniac Games'in geliştirdiği Spider-Man oyununda yer alacak olan gizemli kötü karakter sızdırıldı. E3 2018 videosunda gizemli bir şekilde saklanan karakterin Doctor Octopus olduğu açıklandı.

Sony E3 2018 konferansında yeni Spider-Man için 7 dakika uzunluğunda etkileyici bir oynanış videosu izlemiştik. Paylaşılan oynanış videosunda Spider-Man'in The Raft isimli yüksek güvenlikli hapishaneye doğru yol aldığını görmüştük. İsyanı bastırmak için yola koyulan karakterimizi büyük bir tuzak bekliyordu. Rhino, Electro, Vulture, Green Goblin ve Mister Negative'in tuzağı arasında sıkışıp kalan Spider-Man yenilgiye kurban gidiyordu. Kısa süren dönüş sahnesinde ekrana gelecek olan diğer karakter sır gibi saklanmıştı. Kimi oyuncular gizemli karakterin Spider-Man'i kurtarmaya geldiğini düşünmüştü.

Rhino'yu seslendiren Chris Jai Alex, verdiği röportaj esnasında oyunda Doctor Octopus'un da yer alacağını belirtti. Doctor Octopus'un oyunda yer alacağı henüz doğrulanmasa da bu ihtimal oldukça güçlü duruyor. Bildiğiniz üzere videoda Spider-Man'i tuzağa düşüren Rhino, Electro, Vulture, Green Goblin ve Mister Negative; Sinister Six isimli kötü karakter takımının çekirdek üyeleri. Sinister Six takımının en baş üyelerinden birisinin de Doctor Octopus olduğunu düşündüğümüzde Doctor Octopus'un oyunda olma ihtimali oldukça güçlü duruyor.

Yeni Spider-Man oyunu sadece PlayStation 4 için çıkış yapacak. Spider-Man, 7 Eylül'de raflardaki yerini alacak.