Spider-Man Remastered'ın PC Sürümüyle İlgili Önemli Gelişme

Marvel's Spider-Man Remastered, önümüzdeki hafta PC'ye geliyor ve geliştirici Insomniac Games, oyunun Steam Deck için resmî desteğe sahip olacağını doğruladığını duyurdu.

Steam Deck için doğrulanmış oyunlar, Steam Deck el konsolunda herhangi bir büyük değişiklik yapmak zorunda kalmadan harika bir şekilde oyunlara erişebileceğiniz ve tam performans alabileceğiniz anlamına geliyor. Bu da Spider-Man Remastered piyasaya sürüldüğünde hiçbir ekstra işlem yapmadan veya güncelleme beklemeden doğrudan aksiyona geçebileceğinizi gösteriyor.

Spider-Man Remastered, Steam'e özel olmasa da 12 Ağustos 2022'de PC için nihayet çıkıyor. Oyunu dilerseniz Epic Games Store üzerinden de satın alabilirsiniz.

Miles Morales de Steam Deck Desteğine Sahip Olabilir

Insomniac Games ayrıca Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in bu sonbaharda PC'ye geleceğini de doğrulamıştı. Remastered'ın piyasaya sürülmeden önce Steam Deck için doğrulandığı ve Sony'nin God of War ve Horizon Zero Dawn gibi diğer birinci parti PC oyunlarını Steam Deck için çoktan doğruladığı göz önüne alındığında, Miles Morales'in de aynı desteğe kavuşacağını söyleyebiliriz.

Spider-Man Remastered'i henüz sipariş vermediyseniz oyun hâlâ Steam ve Epic Games Store üzerinde 499,00 TL fiyat etiketiyle satışta.