Spiderman Yapımcısı, Peter Parker-MJ Oyuncularının İlişkisine Karşı Çıkmış

Spiderman yapımcısı Amy Pascal hem Peter Parker karakterini canlandıran Tom Holland'ı hem de Mary Jane (MJ) karakterini canlandıran Zendaya'yı en başından beri gerçek hayatta ilişki yaşamamaları konusunda uyardığını açıkladı.

Her iki oyuncu da söz konusu uyarıyı görmezden gelerek 2021 yılının aralık ayında birlikteliklerini resmi olarak ilan etti.

17 Aralık 2021'de vizyona giren Spider-Man No Way Home (Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok) filmi şimdiden yılın en büyük filmlerinden biri olmaya aday gibi görünüyor. Film, Spider-Man filmlerinin oyuncu kadrosunun yanı sıra Doctor Strange karakterini canlandıran Benedict Cumberbatch'e de yer veriyor.

Oyuncuların arka plandaki ilişkilerine bakılacak olursa herhangi bir Spider-Man filminin başrollerinin birbiriyle çıkması kaçınılmaz görünüyor. Tobey Maguire ve Kirsten Dunst (İlk 3 Spider-Man filminde sırasıyla Peter Parker ve Mary Jane Watson'u oynadılar) daha ilk filmde çıkmaya başladı ancak 2004'te ilk devam filminin çıkışından hemen önce ayrıldılar.

Andrew Garfield'ın Peter Parker'ının görüldüğü İnanılmaz Örümcek Adam'da da durum farklı değildi. Emma Stone (Gwen Stacy) ve Garfield, Tobey Maguire ve Kirsten Dunst'ın ilişkisinden daha uzun bir ilişki yaşadılar.

Tom Holland ve Zendaya da diğer Spider-Man filmlerinde olduğu gibi ilişki yaşamaya başladılar. İkilinin ilişkisi hakkında her ne kadar uzun bir süredir dedikodular yayılmakta olsa da ilişkilerini resmi olarak bu aralık ayında duyurdular.

Spiderman Yapımcısı, Tom Holland ve Zendaya'yı Uyardı

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminin yapımcısı Amy Pascal, New York Times'a yapmış olduğu açıklamada hem Tom Holland ve Zendaya'yı hem de Andrew Garfield ve Emma Stone'u konu ile ilgili uyardığını belirtti.

Pascal, Spider-Man oyuncularının yardımcı oyuncularla neden gerçek hayatta ilişki yaşamasına karşı olduğunu söylemese de her dört oyuncuyu da uyardığını fakat onları ısrarla uyarmasına rağmen bunun bir işe yaramadığını dile getirdi.

Yapımcı, ikilinin ilişkilerinin henüz şu anki seviyeye gelmediği zamanlarda Tom Holland ve Zendaya'yı ayrı ayrı bir kenara çektiğini, ikiliyi ilişki yaşamamaları konusunda uyardığını ifade etti. Pascal ayrıca Andrew Garfield ve Emma Stone'u da aynı şekilde uyardığını ileri sürdü ancak dördünün de kendisini görmezden geldiğini söyledi.

Spiderman yapımcısı Pascal'ın bu tür ilişkileri desteklememesi finansal açıdan bakılacak olduğunda oldukça mantıklı görünüyor. Spider-Man: No Way Home oldukça büyük bir gelir kaynağı oluşturdu. Eğer ikili arasında bir ayrılık yaşanırsa bu gelecekte birlikte bir filmde yer almalarını zorlaştırabilir.