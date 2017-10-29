Spintires: MudRunner'ın Çıkış Videosu Yayınlandı

Daha önce 31 Ekim’de PC, Playstation 4 ve Xbox One platformları için piyasaya sürüleceği açıklanan Spintires: MudRunner için çıkış videosu yayınlandı. Oyunun yapımcısı Saber Interactive tarafından paylaşılan videoda, Spintires: MudRunner’da oynanabilecek senaryolar da ilk kez gün yüzüne çıktı.

Uzun bir süre önce duyurulan Spintires: MudRunner, kendine has bir off-road deneyimi sunmaya hazırlanıyordu. Bir takım kamyon ve arazi araçlarıyla çamurlu yollardan kurtulmaya çalışacağımız simülasyon oyunu, türü seven oyuncular tarafından dört gözle bekleniyordu. Ekranlarımızı çamura bulayacağını şimdiden kestirebildiğimiz oyun içinse bugün itibarıyla bir çıkış videosu yayınlandı.

Saber Interactive tarafından geliştirilen ve Focus Home Interactive tarafından yayınlanan oyun için yayınlanan videoda yeni oynanış görüntülerine yer verilmezken, Spintires: MudRunner’da oynayabileceğimiz senaryolara dair bilgiler yer aldı. Kütük yüklü devasa kamyonlarla çamurlu yolları aşmak, araziye saplanan araçları kurtarmak ve askeri kamyonlarla tarlalarda gazlamak gibi olmadık olmadık işler yapabildiğimiz oyun, oldukça eğlenceli görünürken, oynanabilecek senaryolar açısından çok çeşitli olduğunu da göstermiş oldu. Kullandığı fizik motoruyla harikalar yaratacağını da tahmin ettiğimiz Spintires: MudRunner için yayınlanan çıkış videosunu da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.