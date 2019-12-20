SPK, O Siteleri Tespit Etti: Bir Bir Kapatılacak!

Sermaye Piyasası Kurulu, yasa dışı forex işlemleri yapıldığı gerekçesiyle 50’nin üzerinde web sitesinin kapatılması talebinde bulundu. İşte Türkiye’de yasa dışı yollarla hizmet vermeye çalışan o siteler.

SPK ya da uzun adıyla Sermaya Piyasası Kurulu, izinsiz forex işlemi yaptığı tespit edilen 54 internet sitesi hakkında erişim engeli kararı alarak hukuki işlemleri başlattı. Kurum, Türkiye’de resmi faaliyet izni bulunmamasına karşın bir şekilde hizmet veren sitelerin kapatılmasına ilişkin talepte bulundu. Sitelerin çok yakında tamamen kapatılacağı söyleniyor. SPK’nın haftalık bülteninde konuya ilişkin yer alan bilgilere göre kurumun Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilen internet siteleri şu şekilde:

https://asforex8.com

https://asforex9.com

http://balansfx1.com

https://balansfx.com

http://demoforeks2.com

http://demoforeks3.com

https://www.destekfx5.com

https://www.destekfx6.com

https://ekolfx5.com

https://www.ekolfx6.com

http://forexekaydol3.com

http://forexhesapac5.co

https://fbs-yatirim.com

https://yatirim-fbs.com

https://fxoro12.com

https://www.forexekaydol2.com

https://www.forexhesapac4.co

https://6galafx.com

https://7galafx.com/

https://gannmarkets5.com

https://gkmforex3.com

https://gkmforex4.com

https://granantrade1.com

http://www.hizlifx7.net

https://www.hizlifx5.com

https://www.hizlifx6.com

https://klasfx27.com

https://klasfx28.com

https://kuzeyfx1.com

https://www.kuzeyfx.com

https://lidyafx1.com

https://lidyafx2.com

www.limitmarkets8.com

https://www.limitmarkets9.com

http://marginalglobal1.com

http://marginalglobal2.com

https://www.ntimarkets3.com

https://www.ntimarkets4.com

https://www.olivemarkets5.com

https://www.olivemarkets6.com

https://www.olivemarketsgiris5.com

https://www.olivemarketsgiris6.com

https://phaseforex2.com

https://phaseforex3.com

https://www.trendfx11.com

https://www.trendfx12.com

https://www.trifcm.asia

https://www.troyforex3.com

https://www.troyforex4.com

https://www.usgfx.com

http://uzmanfx2.org

http://uzmanfx3.org

https://www.uzmanfx13.net

https://www.uzmanfx14.net

Sermaya Piyasası Kurulu’nun aldığı kararın detaylarına ve her hafta yayınlanan SPK bültenlerine https://www.spk.gov.tr/Bulten adresinden ulaşılabilir.