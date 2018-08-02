Splinter Cell Blacklist ve Double Agent Xbox Geriye Uyumluluk Sistemine Eklendi

Xbox One Geriye Uyumluluk Sistemi'ne (backward-compatibility) yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Kütüphaneye iki yeni Ubisoft oyunu daha eklendi.

3 yıl önce E3 2015 etkinliğinde tanıtılan Xbox One Geriye Uyumluluk Sistemi, bugüne kadar varlığını korumayı başardı. Sistem sayesinde daha önce Xbox 360 platformunda çalışan oyunlar Xbox One platformunda da çalışabilir hale geliyor. 300'den fazla oyuna sahip oyun kütüphanesine her geçen gün yeni oyunlar ekleniyor.

Xbox One Geriye Uyumluluk Sistemi'ne eklenen oyunlar:

Splinter Cell: Blacklist

Splinter Cell: Double Agent

Kütüphane eklenen iki oyunda gizlilik tabanlı ünlü Ubisoft serisi Splinter Cell'in oyunları oldu. Splinter Cell: Double Agent, 2006 yılında serisinin 5. oyunu olarak piyasaya çıkmıştı. Oyun Xbox, PS2, GameCube ve Wii platformları için çıkış yapmıştı. Splinter Cell: Blacklist ise 2010'da serisinin 7. oyunu olarak çıkışmıştı. Bu oyun da PC, PS3 ve Xbox 360 platformlarına çıkış yapmıştı.

Gizlilik türündeki iki oyunun da inceleme puanları gayet yüksek. Bu iki oyunda da aksiyona doymadan güzel deneyimler edinme şansınız var. Serisinin son üyesi Splinter Cell Blacklist'te bulunan coop özelliği ile oyunu arkadaşınızla birlikte oynayabilirsiniz.