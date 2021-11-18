Splinter Cell Chaos Theory Ücretsiz Oldu!

Splinter Cell Chaos Theory ücretsiz hale geldi. Peki, Splinter Cell serisinin başarılı oyununu ücretsiz olarak indirmek için hangi işlemleri yapmak gerekiyor? Ücretsiz oyun kampanyasına ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Splinter Cell Chaos Theory Ücretsiz Nasıl İndirilir?

İlk olarak cihazınızda yüklü olan web tarayıcısı üzerinden Ubisoft'un Splinter Cell Chaos Theory kampanyası için oluşturduğu sayfayı ziyaret edin.

Açılan sayfada yer alan "Ubisoft Connect PC" butonuna tıklayın.

Daha sonra oyunu ücretsiz olarak bilgisayarınıza veya konsolunuza indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Kampanyanın sınırlı süreliğine geçerli olduğunu belirtelim.

Ubisoft, Splinter Cell Chaos Theory isimli yapımı kısa süreliğine ücretsiz yapma kararı aldı. Alınan bu karar sonucunda video oyunu 25 Kasım tarihine kadar ücretsiz oldu. Kütüphaneye ekleme işlemini yaptığınız takdirde oyun kalıcı olarak sizin olacak. Splinter Cell Chaos Theory'i kampanya kapsamında bilgisayarınıza indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Fransa merkezli Ubisoft şirketi tarafından geliştirilen Splinter Cell Chaos Theory, 2005 yılının mart ayında piyasaya sürüldü. Tom Clancy's Splinter Cell serisinin üçüncü oyununda NSA kuruluşunun en seçkin ajanı Sam Fisher'ı kontrol ediyorsunuz.

Splinter Cell Chaos Theory Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Pentium III / AMD Athlon 1.4 GHz / Pentium IV / Athlon 2.2 GHz

RAM: 256 MB veya üzeri (512 MB önerilir)

Ekran kartı: 64 MB DirectX 9.0c uyumlu ekran kartı (128 MB önerilir)

Ses kartı: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı (EAX 2.0 ya da üstü önerilir)

DirectX: 9.0c veya üstü

Depolama Alanı: 4 GB kullanılabilir alan

Ubisoft'un başarılı oyunu 2005 yılında çıktığından dolayı çok düşük sistem gereksinimleri istiyor. Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre oyunu sorunsuz bir şekilde oynayabilmek için 64 MB DirectX 9.0c uyumlu ekran kartı sahip olmak gerekiyor. İşlemci tarafında ise Intel Pentium III, AMD Athlon 1.4 GHz, Pentium IV ya da Athlon 2.2 GHz isteniyor.

Splinter Cell Chaos Theory ücretsiz olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir dönemin popüler video oyunu için başlatılan kampanya ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.