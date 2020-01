Splinter Cell'in Eski Yaratıcı Yönetmeni, Ubisoft'a Geri Döndü

Ubisoft cephesinde kürkçü dükkanına dönüş hadisesi gerçekleşti. Maxime Beland, sekiz aylık bir ayrılığın ardından Fransız yayıncıya geri döndü.

Orijinal Assassin's Creed oyununda Özel Teşekkür bölümünde adı geçen Maxime Beland, Splinter Cell: Conviction, Splinter Cell: Blacklist, Far Cry 4, Far Cry Primal ve Far Cry 5 oyunlarında ise Yaratıcı Yönetmen pozisyonunda bulunmuştu. Geçtiğimiz senenin Mart ayı içerisinde yine Yaratıcı Yönetmen rolü için Epic Games çatısı altına geçiş yapmıştı ama Amerika menşeli şirketteki macerası fazla uzun sürmedi. Öyle ki Video Game Chronicle sitesinin aktardığı ve LinkedIn profiline de yansıdığı üzere geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde Ubisoft ile yeniden anlaşmış.

Fransız yayıncı benzersiz oyunlar geliştirebilmek için editör ekibini yeniden yapılandırıyor ve Maxime Beland da bu yeni ekip için Başkan Yardımcısı konumunda olacak. Yeni editör ekibi, geliştirici ekip için bir yönlendirici görevi görecek. Bir diğer deyişle, Beland ikincil derecede önemli bir pozisyona getirilmiş oldu.

Bakalım Ubisoft içinde başlayan bu ciddi değişim adımlarının sonucunda neler olacak? Gerçekten benzersiz yapımlar ile karşılaşabilecek miyiz? Gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız.