SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated Özel Sürümleri Duyuruldu

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, E3 2019 öncesinde duyurulmuştu. THQ Nordic tarafından yayınlanacak orijinal oyunun yeniden yapımı, Purple Lamp Studios tarafından geliştiriliyor. Önümüzdeki yıl içerisinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak olan SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated için iki özel sürüm duyuruldu.

Duyurulan özel sürümler, Shiny Edition ve F.U.N. Edition olmak üzere iki adet olacak. Amazon.com ve Amazon.co.uk üzerinden sipariş verebileceğiniz özel sürümlerden Shiny Edition, oyuna ek olarak altın spatül ve esnek dili olan SpongeBob figürü, duvar çıkartmaları, altı baskı resim ve SpongeBob SquarePants tenis çoraplarıyla geliyor.

F.U.N. Edition ise Shiny Edition içeriğine ek olarak Patrick ve Sandy figürleri ve anahtarlık setinden oluşan bir içeriğe sahip olacak.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated konusu

Plankton tarafından üretilen robotlardan oluşan ordunun istilasına karşı Bikini Bottom şehrini savunmak durumunda olduğumuz oyunun oynanış sistemi Golden Spatulas, Shiny Objects ve Lost Socks gibi çeşitli eşyaları toplayarak robotları bertaraf etmeye dayanıyor. Ancak bunu yaparken dikkatli olmak gerek; çünkü yolumuz tuzaklarla dolu olacak. Ayrıca oyundaki her bir karakterin de kendisine özgü becerisi var ve gidişata göre bu karakterler arası geçiş yapmamız gerekiyor. Ne var ki bu geçişler sadece Bus Stop adı verilen noktalardan gerçekleştirilebiliyor.