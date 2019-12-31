Spor Ayakkabı Giymek Sağlığımızı Bozuyor Olabilir

İtalya'nın Bologna Üniversitesinde spor ayakkabılar üzerine yapılan bir araştırmanın sonucunda ilginç bulgular elde edildi. Bilim insanları, spor ayakkabı giymek sağlığımızı bozuyor dediler ve spor ayakkabıların ayak bileklerine yararlı olmadığını dile getirdiler.

Modern insanların atalarına göre daha az esnek ayak bileklerine sahip olduğunu gören bilim insanları, bunun ardındanki sebepleri araştırmaya koyuldular. Modern insanların spor ayakkabı tercihlerinin ayak bileklerinde yaşanan problemleri tetiklediği dile getirildi.

Bu araştırma kapsamında farklı çağlardan keşfedilen fosilleri 3 boyutlu olarak inceleyen ekip, 142 farklı antik döneme ait kalıntılar ile modern insanı karşılaştırma imkanı buldu.

Araştırma ekibinin lideri Rita Sorrentino, bunun nedenleri arasında spor ayakkabıların kullanımının yaygınlaşmasını gösterdi. Ancak tek neden bu değil. Sorrentino’ya göre, evrimsel değişim ve atalarıma göre daha az hareket etmememiz bu değişimde önemli role sahip. Avı toplayıcı dönemde yaşayan insanların ayak bileklerinin daha esnek ve sağlam olduğunun altını çizen Sorrentino, bunun nedeni uzun mesafeleri ayakkabısız yürümek olarak gösteriyor.

Buna karşılık, büyük şehirlerde yaşayan, ayak bileklerini kaplayan ayakkabılar giyen ve atalarına oranla yeteri kadar yürümeyen modern insan daha zayıf ve sakatlanmaya daha müsait bileklere sahip.