Spor Yapmak Yerine Korku Filmi İzlenir mi?

Bir süredir bilim insanlarının ve araştırmacıların yürüttüğü bir araştırmaya göre korku filminin vücuda büyük katkısı bulunuyor. Araştırma sonucuna göre korku filmi vücutta yağ yakımında dahi rol oynayabiliyor.

Yaşları 20 ile 26 arasında değişen 32 sağlıklı kişiyle yapılan bir deneyde; bireylere farklı konseptlerde korku filmi izletildi. Araştırmanın sonu ise pek beklenilmedik şekilde sonuçlandı. Korku filmini izleyenlerin bağışıklık sistemindeki akyuvarların aktif hale geldiği gözlemlenirken, yararlı bakteriler ise çalışma hızını artırdı.

Ayrıca araştırmanın bir diğer şaşırtıcı sonucu ise yakılan kalori oranında ortaya çıktı. Yaklaşık 140 dakikalık Cinnet (The Shining) filmi 184 kalori yakarken, 130 dakikalık Jaws’ı izleyenlerin ise 161 kaloriye kadar yağ yaktığı belirtildi. Uzmanlara göre korku filmlerinin seviliyor olmasındaki ana neden, bu tarz durumlarda ne yapılması gerektiğini öğrenmek.

Korku Oyunları da Film Kadar Yararlı mı?

Korku oyunlarına ilişkin yapılan açıklamalarda ise henüz net bulguların olmadığı ve oyunlardaki temel sorunların bu kategoride de yaşanabileceği aktarıldı. Yani oyunlardan dolayı strese giren kullanıcılar, yine korku oyunları yüzünden depresyon tehlikesi yaşayabilir. Araştırmacılar sık oyun oynayanların daha kısa süre uyuduğunu ve uykularının verimsiz olduğunu söylüyor.