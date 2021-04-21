Bu Aktiviteler Covid-19 Aşı Etkinliğini Artırıyor

Spor yapmanın Covid-19'a etkisi merak uyandırıyor. Günde otuz dakika, haftada beş gün veya en azından nefes nefese kalmanızı sağlayacak haftada 150 dakika egzersiz ile Covid-19 riskinden kurtulmak mümkün olabilir. Ayrıca düzenli egzersiz, aşı etkinliğini de artırıyor.

Uzmanlar, düzenli egzersizin Covid-19 aşılarının etkinliğini yüzde 40'a kadar artırabileceğine inanıyor. Araştırmacılar, aşılamadan önce 12 haftalık bir fiziksel aktivite programının yüzde 20 ila 40 daha etkili aşılama ile sonuçlanabileceğini söyledi.

Spor yapmanın Covid-19'a etkisi merak uyandırıyor

Glasgow Caledonian Üniversitesi, Ocak 1980 ile Nisan 2020 arasında yayınlanan, 18 yaşın üzerindeki yetişkinleri içeren dünya çapında 16.698 epidemiyolojik çalışmayı inceledi. Özellikle Covid-19 için güvenilir veri yoktu, bu yüzden ekip benzer bulaşıcı hastalıkları araştırdı.

Türünün en büyük araştırması, fiziksel aktivitenin Covid-19 gibi bulaşıcı hastalıklardan ölme riskini yüzde 37 azalttığını ve virüs kapma şansını yüzde 31 düşürdüğünü ortaya koydu.

Araştırma; yürüme, koşma, bisiklete binme ve ip atlama gibi egzersizleri yapanlara odaklanıyor. Bir haftada 150 dakikalık aktivitenin, Covid-19 gibi bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklık üzerinde büyük bir etkiye sahip olabileceği gösteriyor.

Araştırmanın baş yazarı Profesör Sebastien Chastin, fiziksel aktivitenin "insan bağışıklık sisteminin ilk savunma hattını güçlendirdiğini" ve daha yüksek bir bağışıklık hücresi konsantrasyonu sağladığını söyledi.

"Bu araştırma son derece önemli ve COVID-19'a yakalanan ve virüsten ölen insan sayısını azaltmaya yardımcı olabilir. Düzenli fiziksel aktivitenin sizi bulaşıcı hastalıklara karşı koruduğunu kanıtlayan ilk araştırma. Nefes nefese kaldığınız düzenli egzersizin bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklığınızı yüzde 31 artırdığını ve mukozal antikor tabakası olan ilk savunma hattında vücuttaki bağışıklık hücrelerinin sayısını artırdığını gördük. Bu hücreler, bağışıklık sisteminin geri kalanını baskılamadan vücuttaki yabancı maddeleri belirlemekten sorumludur, bu nedenle tamamen güvenlidir ve sizi bulaşıcı hastalıklara karşı korur. Aşılama programınıza fiziksel aktivite eklerseniz, aşılamanın gücünün artacağını söyleyebiliriz. Aşılamadan önce yüzde 20 ila yüzde 40 daha etkili aşı gücü sunabilecek 12 haftalık bir fiziksel aktivite programı öneriyoruz. Bu her derde deva değil, ancak halkı korumak için kullanabileceğimiz ucuz bir araç."

Profesör Chastin, COVID-19 virüsüyle savaşmaya yardımcı olmak için düzenli fiziksel aktivitenin haftalık rutinlere eklenmesini tavsiye etti. "Sadece zihinsel ve genel sağlığınız için iyi değil, aynı zamanda bağışıklığınızı güçlendirmek için de düzenli spor yapmalısınız" dedi.