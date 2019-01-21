Sporda Şiddetin Sosyal Medya Bilançosu Açıklandı

İçişleri Bakanlığı, Spor Toto Süper Lig’deki 2018-2019 sezonunun ilk yarısında sosyal medya platformlarından hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşımlarda bulunan 831 hesap hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sporda şiddetin ve düzensizliğin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Dairesi başkanlıkları koordinesinde 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet edilen, hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşımlarda bulunan 831 hesapla ilgili adli işlem başlatıldı.

Açıklamada, sosyal medyada nefret söylemlerine sıfır tolerans gösterildiği ve suç işleyen kişilerle mücadelenin yasal sınırlar içerisinde kararlılıkta sürdürüleceği ifade edildi.

2 Bin 462 Hesap Tespit Edilmişti

2017-2018 sezonunun tamamında sosyal medya hesaplarından tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 2 bin 462 hesap tespit edilmişti. Bu hesaplarla ilgili 223 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 114 kişiye ‘Seyirden Men’ cezası verilmişti.

Son olarak, geçtiğimiz yılın temmuz ayında, bakanlar, federasyonlar ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, kulüp başkanı, yönetici, teknik adam veya sporcuların sosyal medyada taraftarı ya da rakibi kışkırtıcı yazı paylaştığı takdirde disiplin kuruluna gönderilmesine karar verilmişti.