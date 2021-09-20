Boston Dynamic'in Spot'u Kia Fabrikasında Güvenlik Şefi Oldu

Hyundai, Boston Dynamic'in Spot'unu fabrika güvenlik şefi olarak çalıştırıyor. Otomobil üreticisi robotu çeşitli yükseltmelerle donattığını ve bu şekilde güvenlikten sorumlu olacağını duyurdu.

Boston Dynamics tarafından üretilen ve dünyanın en popüler robotlarından biri olan Spot, kendine yeni bir iş buldu. Ancak neyse ki bu sefer potansiyel bir savaş alanı rolü içermiyor.

Spot, Kia'nın güvenlik şefi olarak göreve başladı

Boston Dynamics'in sahibi olan Hyundai, Güney Kore'deki bir Kia üretim tesisinde Spot'u test etmeye başladı. Şirket tarafından başlatılan bu pilot uygulama, Hyundai'nin geçtiğimiz Haziran ayında Boston Dynamics'in çoğunluk hissesini satın almasından bu yana iki şirket arasındaki ilk iş birliğini temsil ediyor.

Hyundai'nin yayınladığı videoda yer alan Spot'un, geçmiş kliplerde gördüğümüz robottan farklı göründüğünü fark edebilirsiniz. Bunun nedeni ise otomobil üreticisine ait olan robotik laboratuvarın; termal kamera, LiDAR ve ek yapay zeka görevlerini yerine getirmek için daha güçlü bilgi işlem kaynakları da dahil olmak üzere bir dizi iyileştirme içeren sırt çantasıyla donatmasıdır.

Videoda yer alan açıklamaya göre Hyundai'nin "Yapay Zeka İşleme Hizmet Birimi", Spot'un insanları algılamasına, sıcaklıkları takip etmesine ve yangın tehlikelerini kontrol etmesine olanak tanıyan bir güncelleme üzerinde çalıştı. Ek olarak güvenlik hizmetlerine ait olan bir web sayfası, fabrika personelinin robotu uzaktan izlemesine ve tesisi daha yakından incelemek isterlerse kontrolü ele almasına fırsat sunuyor.

Hyundai'ye göre pilot, Spot'u ek endüstriyel tesislere yerleştirmeden önce gece geç saatlerde güvenlik devriye robotu olarak etkinliğini değerlendirmesine yardımcı olacak. Otomasyon, üretim ve inşaat uygulamaları, otomobil üreticisinin şirketi satın aldığında Boston Dynamics için büyük planı olduğunu söylediği şeyle uyumlu görünüyor.

Hyundai, Boston Dynamics'i satın almıştı

Hyundai'nin yaptığı açıklamaya göre SoftBank ile 1,1 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzalandı. Robot üreticisi Boston Dynamics'in kontrol hissesini SoftBank'tan satın alan Hyundai, böylelikle tüketici robotiklerine büyük bir adım atmış oldu. Hyundai, Boston Dynamics'te yaklaşık yüzde 80 hisse alırken, önceki sahibi Softbank'a bağlı kuruluş ise yüzde 20 hissesini elinde tutacak.

Hyundai tarafından yayınlanan basın bülteninde şu açıklamaya yer verildi: "Anlaşmaya göre, Hyundai Motor Group, Boston Dynamics'te yaklaşık %80 hisseye sahip olacak ve bağlı kuruluşlarından biri aracılığıyla SoftBank, Boston Dynamics'in yaklaşık %20'sini elinde barındıracak."