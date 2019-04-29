Spotify, 100 Milyon Premium Aboneye Ulaştı

Dünyanın en popüler dijital müzik platformu Spotify, 2019’un ilk çeyreğine ilişkin mali bilançosunu açıkladı. Premium abone sayısını yüzde 32 artışla 100 milyona çıkaran İsveçli şirket, toplam 1.69 milyar dolar gelir elde ettiğini bildirdi.

Streaming müzik piyasasının en önemli oyuncusu konumunda olan Spotify, çok değerli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. 2019 yılının ilk çeyreğinde ücretli abone sayısını yüzde 32 büyüten şirket, premium müşteri sayısını 100 milyona çıkardı.

Şirket, Wall Street analistlerinin 1,64 milyar dolar olan beklentisini aşarak, toplam 1.69 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Spotify ayrıca, önceki yılın aynı döneminde 169 milyon euro olan net zararını, 158 milyon euroya çekmeyi başardı.

Spotify'ın aylık toplam aktif kullanıcı sayısı yüzde 26 büyüyerek, 217 milyona ulaştı. Geçtiğimiz şubat ayında Hindistan pazarına giriş yapan şirket, şu ana kadar 2 milyondan fazla kullanıcının platforma kaydolduğunu söyledi.

İsveçli müzik devi, 2019’un ikinci çeyreğinde, aktif kullanıcı sayısının 222 ila 228 milyon, premium abone sayısının da toplam 107 ila 110 milyon arası olacağını tahmin ediyor. Şirketin toplam gelir öngörüsü ise 1.91 milyar dolar.

Spotify, yakın bir zaman önce büyük bir podcast alımı gerçekleştirmişti. Dünyanın en büyük ses platformu olmak isteyen şirket, Gimlet Media, Anchor FM ve Parcast’i toplam 358 milyon euro karşılığında satın almıştı.