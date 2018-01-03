Spotify, 1.6 Milyar Dolarlık Telif Davası ile Karşı Karşıya

Online müzik servisi Spotify, lisansını satın almamasına rağmen bazı şarkıları izinsiz kullandığı için en az 1.6 milyar dolarlık telif davası ile karşı karşıya. Spotify, geçtiğimiz Mayıs ayında da benzer bir olay yaşamış ve ihlal ettiği telif hakları nedeniyle 43 milyon dolar ceza ödemişti.

İsveç merkezli dünyanın en popüler streaming müzik servislerinden Spotify, aleyhine açılan telif davalarına yabancı değil ancak en sonuncusu çok daha pahalıya mal olabilir.

Neil Young'dan Zach de la Rocha'ya, The Doors'dan Weezer'a kadar birçok ünlü sanatçının şarkı haklarını elinde bulunduran Wixen Music Publishing, on binlerce şarkıyı lisanssız kullandığı gerekçesiyle Spotify'a 1.6 milyar dolarlık (yaklaşık 6 milyar TL) telif davası açtı.

30 milyonun üzerinde şarkı ve 2 milyarı aşkın çalma listesine sahip olan Spotify, platformunda yer verdiği bütün şarkıların hak sahiplerine para ödemek zorunda. Bununla birlikte bazı şarkıların telifleri büyük müzik şirketlerinin elindeyken, bazıları da şarkının bestecisinde oluyor. Hal böyle olunca yapılan anlaşmalar çok daha karmaşık bir hal alıyor.

Spotify'nin son zamanlarda karşı karşıya kaldığı davaların en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Zira bazı özel durumlara sahip şarkılar, Spotify'de her çalındığında besteciye ödeme yapılması gerekiyor. Wixen, Spotify'nin sanatçılarla anlaşma yapıp yapmaması bir tarafa, söz konusu şarkıların haklarının kendisinde olduğunu iddia ediyor. Zaten astronomik bir bedele sahip davanın çıkış noktası da tam burası.

Son olarak yüzde 40'lık bir büyüme gösteren İsveçli online müzik servisinin piyasaya değeri yaklaşık 20 milyar dolar. Spotify, her ne kadar 2017 yılının sadece ilk yarısında toplam gelirini 2.2 milyara çıkarsa da davadan çıkacak olumsuz bir sonuç şirketin zor günler geçirmesine neden olabilir.