Spotify, 2018 Yazının Şarkısını Seçti

Dijital platformlarda yayınlandığı andan itibaren kırılmadık rekor bırakmayan ve sosyal medyada “Kiki Challenge” akımını başlatan Drake’in fenomen şarkısı “In My Feelings” Spotify tarafından bu yazın en iyi parçası seçildi.

Birçok sanatçının single çıkardığı şu dönemde tam 25 şarkılık “Scorpion” albümü ile karşımıza çıkan Drake, müzik piyasasını tam anlamıyla birbirine kattı. Öyle ki, albüm Spotify’da yayınlanır yayınlanmaz, global listeyi ele geçirdi. Hatta bazı kullanıcılar sürekli Drake’in yüzünü görmekten bıktıkları için Spotify’dan para iadesi talep etmeye bile başlamıştı.

Drake’in 25 şarkıdan oluşan 1 buçuk saatlik Scorpion albümünde birçok kaliteli parça olsa da, bunlardan en beğenileni şüphesiz In My Feelings oldu.

Popüler streaming müzik servisi Spotify, kısa zamanda fenomenleşen In My Feelings şarkının bu yaz mevsiminin en çok dinlenen parçası olduğunu açıkladı. Drake’in yeni alametifarikası 1 Haziran ile 20 Ağustos arasında tam 393 milyon kez dinlendi. Şarkının YouTube’daki klibi ise 100 milyona yakın izlenme aldı.

Amerikan müzik piyasasının en büyük sanatçılarından biri olan Drake, 2017 Billboard Müzik Ödülleri’nde 13 ödül birden alarak, Adele’in 2012 yılındaki 12 ödüllük rekorunu kırmıştı.

Şimdi sizleri, Drake’in In My Feelings şarkısının video klibi ile başbaşa bırakalım. İyi seyirler!