Spotify 2019 Yılı Trendleri Açıklandı

2019 yılını bitirmeye sayılı günler kalmışken, Spotify bu seneye ait trendleri açıkladı.

Küresel Liste

2019 yılında küresel ölçekte en çok dinlenen sanatçı Post Malone oldu. En çok dinlenen albüm WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? - Billie Eilish olurken, en çok dinlenen şarkı ise Senorita - Camila Cabello, Shawn Mendes olarak açıklandı. Podcast alanında da öne çıkmaya başlayan şirketin en çok dinlenen podcasti ise The Joe Budden Podcast with Rory & Mal.

En Çok Dinlenen Sanatçı

Post Malone

Billie Eilish

Ariana Grande

En Çok Dinlenen Albüm

WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? - Billie Eilish

Hollywood's Bleeding - Post Malone

thank u, next - Ariana Grande

En Çok Dinlenen Şarkı

Senorita - Camila Cabello, Shawn Mendes

bad guy - Billie Eilish

Sunflower - Post Malone, Swae Lee

En Çok Dinlenen Podcast

The Joe Budden Podcast with Rory & Mal

My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark

Gemischtes Hack

Yerel Liste

Türk kullanıcıları 2019 yılında en çok Ezhel dinledi. En çok dinlenen albüm ORMAN KANUNLARI olurken, en çok dinlenen şarkı Felaket olarak açıklandı. En çok dinlenen kadın sanatçı Sezen Aksu ve en çok dinlenen erkek sanatçı ise Ezhel oldu. En çok dinlenen Podcast ise Science VS.

En Çok Dinlenen Erkek Sanatçı

Ezhel

Ben Fero

Sagopa Kajmer

En Çok Dinlenen Kadın Sanatçı

Sezen Aksu

Billie Eilish

Ariana Grande

En Çok Dinlenen Sanatçı

Ezhel

Ben Fero

Sezen Aksu

En Çok Dinlenen Albüm

ORMAN KANUNLARI

Müptezhel

WHEN WE ALL FALL ASLEPP, WHERE DO WE GO?

En Çok Dinlenen Şarkı

Felaket

Mekanın Sahibi

Biladerim İçin

En Çok Dinlenen Podcast