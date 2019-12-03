Spotify 2019 Yılı Trendleri Açıklandı

2019 yılını bitirmeye sayılı günler kalmışken, Spotify bu seneye ait trendleri açıkladı.
Küresel Liste
2019 yılında küresel ölçekte en çok dinlenen sanatçı Post Malone oldu. En çok dinlenen albüm WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? - Billie Eilish olurken, en çok dinlenen şarkı ise Senorita - Camila Cabello, Shawn Mendes olarak açıklandı. Podcast alanında da öne çıkmaya başlayan şirketin en çok dinlenen podcasti ise The Joe Budden Podcast with Rory & Mal.
En Çok Dinlenen Sanatçı
- Post Malone
- Billie Eilish
- Ariana Grande
En Çok Dinlenen Albüm
- WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? - Billie Eilish
- Hollywood's Bleeding - Post Malone
- thank u, next - Ariana Grande
En Çok Dinlenen Şarkı
- Senorita - Camila Cabello, Shawn Mendes
- bad guy - Billie Eilish
- Sunflower - Post Malone, Swae Lee
En Çok Dinlenen Podcast
- The Joe Budden Podcast with Rory & Mal
- My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark
- Gemischtes Hack
Yerel Liste
Türk kullanıcıları 2019 yılında en çok Ezhel dinledi. En çok dinlenen albüm ORMAN KANUNLARI olurken, en çok dinlenen şarkı Felaket olarak açıklandı. En çok dinlenen kadın sanatçı Sezen Aksu ve en çok dinlenen erkek sanatçı ise Ezhel oldu. En çok dinlenen Podcast ise Science VS.
En Çok Dinlenen Erkek Sanatçı
- Ezhel
- Ben Fero
- Sagopa Kajmer
En Çok Dinlenen Kadın Sanatçı
- Sezen Aksu
- Billie Eilish
- Ariana Grande
En Çok Dinlenen Sanatçı
- Ezhel
- Ben Fero
- Sezen Aksu
En Çok Dinlenen Albüm
- ORMAN KANUNLARI
- Müptezhel
- WHEN WE ALL FALL ASLEPP, WHERE DO WE GO?
En Çok Dinlenen Şarkı
- Felaket
- Mekanın Sahibi
- Biladerim İçin
En Çok Dinlenen Podcast
- Science VS
- The Joe Budden Podcast with Rory & Mal
- Mythology