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Spotify 2020’de Oyun Oynarken Dinlenen Şarkılar ve Podcastler Açıklandı

Spotify, konsolda oyun oynarken en çok dinlenen şarkıları ve podcastleri açıkladı. Peki, oyun konsolları üzerinden en çok hangi müzikler ve podcastler dinlendi?

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

2020 yılının bitmesine sayılı günler kala dijital müzik platformu Spotify, konsolda oyun oynarken en çok dinlenen şarkıları ve podcastleri açıkladı. Peki,  oyun oynarken dinlenen şarkılar ve podcastler neler? Spotify tarafından paylaşılan liste ile ilgili detaylar haberimizde.

Spotify 2020’de Oyun Oynarken Dinlenen Şarkılar ve Podcastler Neler?

Şirket tarafından paylaşılan verilere göre bu yıl oyun konsolları üzerinden müzik veya podcast dinleme oranı dünle genelinde yaklaşık olarak yüzde 55 arttı. Türkiye’de ise oyun konsolları üzerinden müzik veya podcast dinleme oranında yüzde 62’lik bir artış yaşandı. Bu artışın en büyük nedeni ise yeni tip koronavirüs salgınıdır. Salgın nedeni ile tüm dünyada insanlar vaktinin büyük bir kısmını evde geçirdi.

Dünya Genelinde Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Sanatçılar:

Juice WRLD

XXXTENTACION

Travis Scott

Lil Uzi Vert

YoungBoy Never Broke Again

Tüm Dünyada Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:

Billie Eilish

Halsey

Ariana Grande

Nicki Minaj

Dua Lipa

 Dünya Çapında Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Şarkılar:

“The Box” - Roddy Ricch

“Blueberry Faygo” - Lil Mosey

“goosebumps” - Travis Scott

“ROCKSTAR” - DaBaby feat. Roddy Ricch

“Falling” - Trevor Daniel

 Dünya Genelinde Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Video Oyunu Müzikleri:

“Minecraft - Volume Beta” - C418

“Doom (Original Game Soundtrack)” - Mick Gordon

“DEATH STRANDING: Timefall” - DEATH STRANDING: Timefall

Tüm Dünyada Oyun Konsollarında En Popüler Podcast Yayınları:

The Misfits Podcast

The Joe Rogan Experience

Mom’s Basement

• Archive

VIEWS with David Dobrick and Jason Nash

Türkiye’de Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Sanatçılar:

Ezhel

Travis Scott

XXXTENTACION

Murda

Ben Fero

Türkiye’de Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:

Billie Eilish

Sezen Aksu

Zeynep Bastık

Didomido

Tones and I

Ülkemizde Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Şarkılar:

“Falling” - Trevor Daniel

“The Box” - Roddy Ricch

“goosebumps” - Travis Scott

“Dolunay” – Enes Batur

“Roses-Imanbek Remix” – Imanbek, SAINt JHN

Ülkemizde Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Video Oyunu Müzikleri:

The Witcher 3: Wild Hunt - Marcin Przybyłowicz

Interstellar (Original Motion Picture Soundtrack) - Hans Zimmer

The Witcher (Music from the Netflix Original Series) - Sonya Belousova

Ülkemizde Oyun Konsollarında En Popüler Podcast Yayınları:

O Tarz Mı?

Socrates Podcasts

KALT’ın Podcast’i

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