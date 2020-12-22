Spotify 2020’de Oyun Oynarken Dinlenen Şarkılar ve Podcastler Açıklandı

2020 yılının bitmesine sayılı günler kala dijital müzik platformu Spotify, konsolda oyun oynarken en çok dinlenen şarkıları ve podcastleri açıkladı. Peki, oyun oynarken dinlenen şarkılar ve podcastler neler? Spotify tarafından paylaşılan liste ile ilgili detaylar haberimizde.

Spotify 2020’de Oyun Oynarken Dinlenen Şarkılar ve Podcastler Neler?

Şirket tarafından paylaşılan verilere göre bu yıl oyun konsolları üzerinden müzik veya podcast dinleme oranı dünle genelinde yaklaşık olarak yüzde 55 arttı. Türkiye’de ise oyun konsolları üzerinden müzik veya podcast dinleme oranında yüzde 62’lik bir artış yaşandı. Bu artışın en büyük nedeni ise yeni tip koronavirüs salgınıdır. Salgın nedeni ile tüm dünyada insanlar vaktinin büyük bir kısmını evde geçirdi.

Dünya Genelinde Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Sanatçılar:

• Juice WRLD

• XXXTENTACION

• Travis Scott

• Lil Uzi Vert

• YoungBoy Never Broke Again

Tüm Dünyada Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:

• Billie Eilish

• Halsey

• Ariana Grande

• Nicki Minaj

• Dua Lipa

Dünya Çapında Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Şarkılar:

• “The Box” - Roddy Ricch

• “Blueberry Faygo” - Lil Mosey

• “goosebumps” - Travis Scott

• “ROCKSTAR” - DaBaby feat. Roddy Ricch

• “Falling” - Trevor Daniel

Dünya Genelinde Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Video Oyunu Müzikleri:

• “Minecraft - Volume Beta” - C418

• “Doom (Original Game Soundtrack)” - Mick Gordon

• “DEATH STRANDING: Timefall” - DEATH STRANDING: Timefall

Tüm Dünyada Oyun Konsollarında En Popüler Podcast Yayınları:

• The Misfits Podcast

• The Joe Rogan Experience

• Mom’s Basement

• Archive

• VIEWS with David Dobrick and Jason Nash

Türkiye’de Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Sanatçılar:

• Ezhel

• Travis Scott

• XXXTENTACION

• Murda

• Ben Fero

Türkiye’de Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:

• Billie Eilish

• Sezen Aksu

• Zeynep Bastık

• Didomido

• Tones and I

Ülkemizde Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Şarkılar:

• “Falling” - Trevor Daniel

• “The Box” - Roddy Ricch

• “goosebumps” - Travis Scott

• “Dolunay” – Enes Batur

• “Roses-Imanbek Remix” – Imanbek, SAINt JHN

Ülkemizde Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Video Oyunu Müzikleri:

• The Witcher 3: Wild Hunt - Marcin Przybyłowicz

• Interstellar (Original Motion Picture Soundtrack) - Hans Zimmer

• The Witcher (Music from the Netflix Original Series) - Sonya Belousova

Ülkemizde Oyun Konsollarında En Popüler Podcast Yayınları:

• O Tarz Mı?

• Socrates Podcasts

• KALT’ın Podcast’i

• Fularsız Entellik

• Umarim annem dinlemez