Spotify 2020’de Oyun Oynarken Dinlenen Şarkılar ve Podcastler Açıklandı

2020 yılının bitmesine sayılı günler kala dijital müzik platformu Spotify, konsolda oyun oynarken en çok dinlenen şarkıları ve podcastleri açıkladı. Peki, oyun oynarken dinlenen şarkılar ve podcastler neler? Spotify tarafından paylaşılan liste ile ilgili detaylar haberimizde.
Spotify 2020’de Oyun Oynarken Dinlenen Şarkılar ve Podcastler Neler?
Şirket tarafından paylaşılan verilere göre bu yıl oyun konsolları üzerinden müzik veya podcast dinleme oranı dünle genelinde yaklaşık olarak yüzde 55 arttı. Türkiye’de ise oyun konsolları üzerinden müzik veya podcast dinleme oranında yüzde 62’lik bir artış yaşandı. Bu artışın en büyük nedeni ise yeni tip koronavirüs salgınıdır. Salgın nedeni ile tüm dünyada insanlar vaktinin büyük bir kısmını evde geçirdi.
Dünya Genelinde Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Sanatçılar:
Tüm Dünyada Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:
• Halsey
• Dua Lipa
Dünya Çapında Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Şarkılar:
• “Blueberry Faygo” - Lil Mosey
• “ROCKSTAR” - DaBaby feat. Roddy Ricch
Dünya Genelinde Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Video Oyunu Müzikleri:
• “Minecraft - Volume Beta” - C418
• “Doom (Original Game Soundtrack)” - Mick Gordon
• “DEATH STRANDING: Timefall” - DEATH STRANDING: Timefall
Tüm Dünyada Oyun Konsollarında En Popüler Podcast Yayınları:
• Archive
• VIEWS with David Dobrick and Jason Nash
Türkiye’de Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Sanatçılar:
• Ezhel
• Murda
• Ben Fero
Türkiye’de Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:
• Didomido
Ülkemizde Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Şarkılar:
• “Roses-Imanbek Remix” – Imanbek, SAINt JHN
Ülkemizde Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Video Oyunu Müzikleri:
• The Witcher 3: Wild Hunt - Marcin Przybyłowicz
• Interstellar (Original Motion Picture Soundtrack) - Hans Zimmer
• The Witcher (Music from the Netflix Original Series) - Sonya Belousova
Ülkemizde Oyun Konsollarında En Popüler Podcast Yayınları:
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