Spotify, 2020 Yazının En Çok Dinlenen Şarkıları ve Podcast Yayınlarını Paylaştı

Dinleyici sayısını hızla artıran müzik akış servisi Spotify, bu yazın en çok dinlenen parçalarını ve podcast yayınlarını paylaştı. İşte 2020 yazında Türkiye ve Dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar ve podcast'ler

2020 Yazının En Çok Dinlenen Şarkıları

Spotify, 2020 yazına damga vuran şarkıların yanı sıra bu yaz en çok dinlenen podcast yayınlarını paylaştı. 1 Haziran - 15 Ağustos tarihleri arasındaki verilere göre Spotify’da bu yaz dünyanın dört bir yanında en çok dinlenen parça DaBaby’nin Roddy Ricch ile birlikte seslendirdiği ROCKSTAR olurken, Türkiye’de ilk sırada Oğuzhan Koç’un Kendime Sardım şarkısı yer aldı. Dünya genelinde ve Türkiye’de 2020 yazında en çok dinlenen şarkılar listesi şöyle:

Dünya genelinde 2020 yazında en çok dinlenen şarkılar (1 Haziran - 15 Ağustos 2020)

1. “ROCKSTAR” - DaBaby featuring Roddy Ricch

2. “Blinding Lights” - The Weeknd

3. “Roses - Imanbek Remix” - SAINt JHN

4. “Savage Love (Laxed - Siren Beat)” - Jason Derulo and Jawsh 685

5. “Watermelon Sugar” by Harry Styles

6. “death bed (coffee for your head)” - Powfu, beabadoobee

7. “Rain On Me” - Lady Gaga featuring Ariana Grande

8. “Toosie Slide”- Drake

9. “Breaking Me” - Topic, A7S

10. “Dance Monkey” - Tones And I

Türkiye’de 2020 yazında en çok dinlenen şarkılar: (1 Haziran - 15 Ağustos 2020)

1. Kendime Sardım - Oğuzhan Koç

2. Bi Sonraki Hayatımda Gel - Ezhel, Murda

3. Her Mevsim Yazım - Zeynep Bastık

4. Siyah - Patron, Sagopa Kajmer

5. Unutulacak Dünler - Gazapizm

6. Aykız- Remix - Ben Büdü, Reynmen

7. Made In Turkey - Ezhel, Murda

8. Nimet - Didomido, Eglo G

9. Roses - Imanbek Remix - Imanbek, SAINt JHN

10. Sağı Solu Kes - Gazapizm

2020 Yazının En Çok Dinlenen Podcast Yayınları

Yayına yalnızca üç hafta önce başlaması bile The Michelle Obama Podcast yayınının milyonlarca dinleyicisiyle yazın en çok dinlenen podcast olmasını engelleyemedi. 2020 yazının global TOP 10 Podcast listesinin ilk sırasına yerleşen Michelle Obama’yı, 1 Haziran 15 Ağustos arasındaki dinleyici sayısına dayanarak NPR News Now ve The Daily takip etti. Listenin en çok dinlenen global diğer podcast yayınları ise şöyle: Call Her Daddy, TED Talks Daily, Harry Potter At Home: Readings, Crime Junkie.

Türkiye’de ise 2020 yazının en çok dinlenen podcast’lerinin başında tanınan isim Serdar Kuzuloğlu tarafından yayınlanan Zihnimin Kıvrımları yer alıyor. Türkiye’de listenin geri kalanında yer alan bazı podcast yayınları ise şöyle: O Tarz Mı?, umarim annem dinlemez ve Nasıl Olunur. Dünya genelinde ve Türkiye’de en çok dinlenen podcast yayınlarının listesi şöyle:

Dünya genelinde 2020 yazında en çok dinlenen podcast yayınları (1 Haziran - 15 Ağustos 2020)

1. The Michelle Obama Podcast

2. NPR News Now

3. The Daily

4. Call Her Daddy

5. TED Talks Daily

6. Harry Potter At Home: Readings

7. Crime Junkie

8. Gemischtes Hack

9. Snacks Minute

10. Mama Knows Best

Türkiye’de 2020 yazında en çok dinlenen podcast yayınları (1 Haziran - 15 Ağustos 2020)

1. Zihnimin Kıvrımları

2. O Tarz Mı?

3. umarim annem dinlemez

4. Merdiven Altı Terapi

5. Fularsız Entellik

6. Psikolog Beyhan BUDAK

7. yesimbayraktar

8. Nasıl Olunur

9. Gülünecek Bir Şey Göremiyorum

10. Soru Cevap