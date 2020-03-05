Spotify'a Yeni Özellik Geliyor

Dünyanın en popüler ve en çok tercih edilen dijital müzik platformu olan Spotify, çok yakında yepyeni bir özellik ile karşımıza çıkacak.

Spotify'a Sesli Asistan Özelliği Geliyor

Uygulamaların kaynak kodlarını inceleyen Jane Manchun Wong, Spotify'a gelecek olan yeni özelliği Twitter hesabı üzerinden açıkladı. Jane Manchun Wong, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Spotify'a "Hey Spotfiy" özelliğinin geleceğini söyledi. Spotify'a gelecek olan sesli asistan sayesinde kolayca komutlar verebilecek ve şarkıları değiştirebileceksiniz.

Özelliği seyir halinde bulunan kullanıcıların kullanması beklenmekte. Jane Manchun Wong yaptığı paylaşımda sadece "Hey Spotify" özelliğinin geleceğini söyledi. Başka herhangi bir detay vermedi. Geçtiğimiz günlerde gelen sızıntılarda Spotify'ın sesli asistan üzerinde çalıştığı söylenmekteydi. Söylentiler gerçek olacakmış gibi görünmekte.

Hemen aşağıdan Jane Manchun Wong'un paylaştığı ekran görüntüsüne bakabilirsiniz.

Spotify is working on “Hey Spotify” voice activation pic.twitter.com/PqZI01WZre — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 4, 2020

Spotify tarafından sesli asistan özelliği ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında Spotify tarafından açıklama gelir ise sizleri bilgilendireceğiz. Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan Spotifty'ı cihazınıza indirebilirsiniz.