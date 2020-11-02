Spotify Aboneliği için Zam Kapıda!

Covid-19 nedeni ile evde geçirdiğimiz zaman hiç olmadığı kadar artış göstermişken video, dizi, film ve müzik odaklı servislere olan rağbet de benzer bir orantıda artış gösterdi. Geçtiğimiz günlerde aboneliklere zam yapma kararı alan Netflix'in ardından benzer bir durum Spotify için de geçerli olacak gibi gözüküyor.

Spotify Ücretleri Zamlanacak mı?

Geçtiğimiz perşembe günü yapılan üçüncü çeyrek finansal kazanç toplantısı sırasında bazı istatistiklere değinen Spotfiy CEO'su Daniel Ek, şirketin toplam kullanıcı sayısının 320 milyon olduğunu belirtti. Tabii bu abone sayısı hem ücretli hem de ücretsiz kullanıcıları kapsıyor. Şirketin üçüncü çeyrek itibarıyla ulaştığı toplam Spotify Premium kullanıcı ise 144 milyon olarak açıklandı.

Daniel Ek, konuşmasının devamında Spotify'ın içerik noktasında zenginleştiğini ve eskisinden çok daha olgun hale geldiğini vurguladı. Bildiğiniz üzere artık platform yalnızca müzik odaklı değil, benzer şekilde podcast benzeri hizmetler de sunuyor ve bu gibi yan dallarda da oldukça geniş bir kütüphaneye sahip.

Öte taraftan şirket, bu çabaların bazı pazarlarda daha yüksek fiyatlandırmaları hak ettiğini düşünüyor. Yani her pazar için olmasa da belirli pazarlarda fiyat artışı görmemiz oldukça mümkün. Bu noktada şirketin ülkemizdeki kazancının, dolar bazında, oldukça düşük olduğunu göz önüne alırsak, ülkemizde de bir fiyat artışı bekleyebiliriz.

Ek, konu hakkında yaptığı açıklamada "Bunu söylemek için henüz erken olsa da ilk sonuçlar, fiyatları artırdığımız pazarlarda kullanıcıların hizmetimizden faydalanmaya hala istekli olduklarını gösteriyor." ifadelerini kullandı. Yani Ek'e göre kullanıcılar, fiyat artışının Spotify için değen bir artış olduğunu düşünüyor.

Peki siz Spotify'ın sunduğu hizmet ve uyguladığı ücretlendirme politikası hakkında ne düşünüyorsunuz? Şirket ufak ya da büyük bir fiyat artışına giderse hala kullanmaya devam eder misiniz yoksa bu fiyat artışının miktarı sizin için önemli bir etmen mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.