Spotify Aile Planının Kötüye Kullanımını Önlemeye Çalışıyor

Aynı evde yaşayan aileler, arkadaşlar veya diğer kişiler için uygun fiyatlı Premium abonelik imkanı sunan Spotify, bu abonelik tipinin kötüye kullanımını engellemek için yeni önlemler almaya başladı.

Spotify'ın Türkiye'de de kullanıma sunduğu 'Aile için Premium' hesabı, 20,99 TL ücretle, yani neredeyse 1,5 Premium hesap ücretine altı kişiye kadar kullanım imkanı sunuyor. Aynı evde oturan kişileri hedefleyen bu abonelik tipi, aynı evde oturmayı bir şart olarak da koşullarda belirtiyor.

Geçtiğimiz haftalarda Spotify'ın aile planının hizmet şartlarında yapılan değişikiği fark eden kişiler, ilginç bir detay ile karşılaştı. Eklenen yeni şarta göre aile aboneliğine sahip üyeler, Google Haritalar'ı kullanarak bir ev adresi sağlamalı veya kaydolurken Spotify için konum hizmetlerini etkinleştirmeli. Bu verileri düzenli aralıklarla gözden geçirecek olan şirket, konum verilerinizin bu aboneliği doğrulayıp doğrulamayacağını da inceleyecek.

Spotify aile planındaki altı kişinin aynı evde yaşaması gerektiğini söylüyor olsa da, görünüşe göre kullanıcılar bu uyarıyı yeteri kadar önemsemiyor. Önceki hizmet şartlarında kullanıcıların bu bilgileri doğru girdiğini inceleyebilmek için prosedürlere sahip olmayan şirket, yeni şartlarla birlikte buna zemin oluşturdu.

Spotify'ın belirli aralıklarla o adreste bulunarak adresinizi doğrulamanızı isteyen yeni servisinin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.