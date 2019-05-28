Spotify Android Uygulamasına Uyku Modu, Uyku Zamanlayıcı Geldi

En büyük dijital müzik dinleme platformu Spotify, uzun süredir beklenen özelliği kullanıma açtı. Spotify Android uygulamasına uyku modu özelliği nihayet geldi. Spotify Android kullanıcıları da artık uyku zamanlayıcı özelliğini kullanabiliyor.

100 milyonu aşkın premium kullanıcısıyla dünya genelinde en popüler online müzik servisi olan Spotify, Android tarafında bir süredir test ettiği uyku modu, uyku zamanlayıcı özelliğini herkesin kullanımına açtı. Müzikle uykuya dalanları sevindirecek özellik ilk olarak iPhone'lara gelmişti. Şimdi Spotify Android uygulamasında da aktif edildi. Doğrudan menüden erişilebilen özellik, kullanıcıya mevcut şarkı sona erdikten sonra veya 5 dakikadan 1 saate kadar müziğin otomatik olarak kesilmesi ayarını yapmalarına izin veriyor. Uyurken müziğin boşa çalması, pilin de tükenmesi sorunu ortadan kalkıyor.

Şimdiye kadar üçüncü parti uygulamalarla yapılabilen uyku zamanlayıcı özelliği artık Spotify Android'in bir parçası. iOS cihaz kullanıcıların ardından Android telefon kullanıcıları da artık uyku modunu kullanabiliyor.