Spotify, Android Widget'ını Geri Getirecek

Dünyanın en popüler ve en çok tercih edilen dijital müzik platformu olan Spotify, geçtiğimiz haftalarda Android uygulamasından kaldırdığı widget'i kullanıcıların büyük tepki göstermesi üzerine geri getireceğini açıkladı.

Kullanıcılar Spotify Community'de açtıkları konularda Android widget'ın geri getirilmesini istedi. Kullanıcıların geri bildirimlerini kulak veren Spotify, widget'ın geri geleceğini söyledi.

Spotify sözcüsü widget konusu hakkında şunları söyledi: " Geri bildirimleriniz için teşekkür ederiz. Görüşlerinize ve düşüncelerinize değer veriyoruz ve size Android Widget'ın performansı ve görsellerinde bazı iyileştirmeler yaptığımızı bildirmek istedik. Yakında widget'ı tekrar eski durumuna getireceğiz. En iyi deneyimi sunmak için her zaman uygulamalarımızı geliştiriyoruz."

Spotify görünüşe göre widget'ın tasarımında değişikliğe gidecek. Şimdilik Spotify widget'ının ne zaman geri döneceği belli değil. Gelen söylentilere göre Spotify, yapacağı ilk güncellemede widget'ı geri getirecek.

Geçtiğimiz aylarda Android uygulama mağazası olan Play Store’da 500 milyon indirilme barajını geçen Spotify'ın 100 milyonun üzerinde premium abonesi bulunmakta.

Son zamanlarda Zam haberleri ile gündemde büyük yankı bulan Spotify, kullanıcıların geri bildirimlerine çok fazla önem verdiğini ortaya koydu.