Spotify, Apple’a Olan Komisyon Borcunu Ödemiyor

Bilindiği üzere Apple ve Spotify’nin arası çok uzun bir süredir bozuk. Spotify aralarındaki bu sürtüşmeyi daha da ileri boyuta taşıyarak Apple’ı Avrupa Birliği mahkemesine şikayet etmişti. Apple’ın iOS uygulamalarında daha çok Apple’ın müzik platformunu ön plana çıkarması can sıkan konulardan. Şimdi ise iki şirketin arasında komisyon sorunu oluştu. İşte haberimizin detayları.

Bilindiği kadarıyla şu an için Apple’ın cihazlarından birisini kullanıp da Spotify uygulamasına abone olan kişi sayısı sadece 680 bin. Apple, bu sayının düşük olması nedeniyle Spotify’nin zaten kendi platformunda çok fazla tercih edilmediğini defalarca söylüyor. Uygulamalardan belirli bir abonelik ücreti alan şirket, ilk yıl abonelik ücretinin %30’unu geliştiricilerden temin ediyor.

Spotify komisyon borcu platformun başını ağrıtacak

Spotify hiçbir şekilde komisyon ücreti ödememesi gerektiğini savunuyor. Platforma göre bu konuda kendisini en çok haklı hissettiren konu ise Uber gibi uygulamalar. Bu örnekler, uygulamalardan herhangi bir komisyon ücretinin alınmaması için önemli bir örnek teşkil ediyor.

Apple'a göre Uber gibi uygulamalar herhangi bir uygulama içi satın alma sağlamadığından dolayı ücretsiz olarak App Store olanaklarından yararlanabiliyor. Ancak Spotify uygulama içi satın alma hizmetlerine sahip olduğundan dolayı %30 komisyon kuralına uyması gerekiyor. Apple her ne kadar Kabul etmese bile Spotify yine de diğer uygulamalarla eşit tutulması gerektiği konusunda ısrarcı.

Toplam komisyon borcunun %15 gibi küçük bir bölümünü ödeyen Spotify’nin başı bir süre daha ağrıyacak gibi görünüyor. Spotify App Store üzerinden komisyon ücretlendirilmesine tabi tutulmalı mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.