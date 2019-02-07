Spotify, Apple Music'i İkiye Katladı!

Dijital müzik platformu Spotify, dünya çapında 100 milyon ücretli aboneye ulaştığını açıkladı. Bu sayı, şirketin en yakın rakibi Apple Music’in tam iki katı!

2019 yılında 500 milyon dolarlık podcast yatırımı yapmayı planlayan Spotify, dünyanın bir numaralı ses platformu olmak istiyor. Geçtiğimiz gün, podcast pazarının iki büyük oyuncusu Gimlet Media ve Anchor'ı satın aldığını duyuran İsveçli şirket, bu taahhüdünü adım adım yerine getiriyor.

Müzik endüstrisinin dijital dönüşümüne rehberlik eden Spotify, bugün itibarıyla 100 milyon ücretli aboneye ulaştığını duyurdu. Şirket böylece, 50 milyon ücretli abone sayısını aştığını duyuran Apple Music platformunu ikiye katlamış oldu.

2018’in dördüncü çeyreğinde 94 milyon Euro kar bildiren Spotify, şirket rekoru kırdı. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde 87 milyon Euro’ydu. Müzik yayın devinin 2018’deki toplam kazancı ise 1,5 milyar Euro’ya ulaştı.

İlk olarak Ekim 2008 tarihinde piyasaya çıkan Spotify, geçtiğimiz yıl 10. yaş gününü kutlamıştı. Dünya çapında aylık 204 milyon kayıtlı kullanıcıya ev sahipliği yapan platform, her yıl kazandığı paranın dörtte üçünden fazlasını telif hakkı sahiplerine ödüyor.

100 milyonuna ücretli aboneye ulaşarak en yakın rakibi Apple Music'in önündeki liderliğini güçlü bir şekilde sürdüren platform, yakın zamanda toplam kullanıcı sayısının 220 milyona yaklaşmasını bekliyor.