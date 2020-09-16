Spotify Apple One Hakkında Sert Açıklamalarda Bulundu

Apple tarafından dün akşam düzenlenen Time Flies etkinliğinde Apple kullanıcılarını heyecanlandıran yeni bir abonelik sistemini duyurmuştu. Apple'ın düzenlediği etkinlikte yapılan açıklamalara göre Apple One olarak adlandırılan abonelik hizmeti, Apple hizmetlerinin tamamını tek bir çatı altında birleştiriyor. Apple'ın bu hamlesine tepki gösteren Spotify Apple One hakkında çok sert açıklamalarda bulundu. Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

Spotify Apple One Hakkında Ne Dedi?

15 Eylül Salı yani dün gerçekleştirilen Time Flies etkinliğinde Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ ve Apple News'i içeren mükemmel bir abonelik paketi duyuruldu. Etkinlikte yapılan açıklamalara göre Apple bu stratejisi ile tüm abonelik hizmetlerini tek bir çatı altında toplamayı amaçlıyor. Spotify ise Apple'ın bu hamlesi hakkında internet kullanıcılarını şoke eden açıklamalar yaptı.

Dün akşam düzenlenen etkinliğin sonrasında Apple'ın yeni abonelik sistemini rakiplerini dezavantajlı bir duruma düşürmek ve internet kullanıcılarını kendi hizmetlerini tercih etmek zorunda bırakmak için kullandığını belirten Spotify, Apple'ın kontrol altına alınmazsa geliştirici topluluğuna onarılması mümkün olmayan zararlar verebileceğini ifade etti. Apple'ın bunu yapmasını engellemek için Rekabet Kurumu yetkililerini hareket geçmeye çağırdı.

Spotify'ın açıklamasının üzerine Apple cephesinden cevap gecikmedi. Apple, Spotify'ın yaptığı suçlamalara karşı kendisi şu şekilde savundu: "Müşteriler, Apple'ın sunduğu hizmetlerin alternatiflerini her zaman kullanmakta özgürdür. Müşterilere Apple'ın tüm abonelik hizmetlerine erişmenin basit bir yolu olduğu için Apple One'ı kullanıma sunuyoruz."