Spotify Araba Görünümü Modunun Fişini Çekti

Spotify Araba Görünümü modu ile ilgili oldukça önemli bir karar aldı. Alınan karar sonucunda sürücüler için kullanışlı olan mod kullanımdan kaldırıldı. Peki, geçtiğimiz yıllarda sunulan özellik neden kaldırıldı? Dijital müzik hizmeti tarafından atılan adıma ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Spotify Araba Görünümü Neden Kaldırıldı?

Dünyanın en popüler dijital müzik platformu, 2019 yılında Araba Görünümü isimli bir modu kullanıcıların kullanımına sunmuştu. Bu mod, sürücülerin yolda dikkatlerinin dağılmasını önlemek amacı ile geliştirilmişti.

Arabanızda Bluetooth üzerinden bağlantı sağladığınızda popüler dijital müzik uygulamasının kullanıcı arayüzünde birtakım değişiklikler meydana geliyordu. Menü butonları ve albüm resmi gibi gereksiz ögeler ortadan kaldırılıyordu.

Araba Görünümü modu, uygulamanın arayüzüne müziği duraklatma, oynatma ve değiştirme gibi işlemlerin yapılabilmesi için büyük butonları ekliyordu. Dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan dijital müzik platformu, sürücüler için kullanışlı olan özellik ile ilgili önemli bir karar aldı.

Bir Android kullanıcısı, söz konusu özelliğin müzik dinleme uygulamasından kaybolduğunu fark etti ve bu durumu popüler hizmetin forumu üzerinden dile getirdi. Kullanıcıya yanıt veren Spotify moderatörü, en iyi araç içi dinleme deneyimini sunmanın yeni yollarını aktif olarak araştırdıklarını söyledi.

Spotify yetkilisi, sürücüler için oldukça kullanışlı olan özelliğin kaldırılmasının bazı yeniliklere yol açmak için gerekli olduğunun altını çizdi. Moderatör, müzik dinleme uygulamasının eller serbest olarak kontrol edilebilmesi için Google Asistan'ın (iOS'te Siri) kullanılmasını önerdi. Bu, Google ve Apple'ın Haritalar hizmetlerinde de işe yarayacak bir özelliktir.

Arabada müzik hizmetini kontrol etmek için pek çok yöntem bulunuyor. CarPlay ya da Android Auto desteğine sahip modern bir arabanız varsa müzik platformunu hızlı ve pratik bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Ayrıca son on yılda üretilen birçok arabanın direksiyonunda medya kontrolü için bazı butonlar bulunuyor.

Bazı Spotify kullanıcıları, 80 dolar fiyat etiketine sahip olan Car Thing isimli aksesuara ihtiyaç duyulması için söz konusu özelliğin kaldırıldığını ileri sürdü fakat şirketler genellikle fazla kullanılmayan özelliklerin fişini çeker. Car Thing, eski arabalar için kullanışlı bir aksesuar olarak kullanıcıların karşısına çıkmıştı.

Spotify Araba Görünümü modunun kaldırılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Şirket tarafından alınan karar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.