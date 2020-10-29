Spotify Aylık Aktif Kullanıcı Sayısı Açıklandı

Popüler dijital müzik platformu Spotify için 2020 yılının üçüncü çeyreğine ait finansal rapor yayımlandı. Yayımlanan rapor ile beraber Spotify aylık aktif kullanıcı sayısı belli oldu. Dijital müzik hizmetinin kullanıcı sayısında geçtiğimiz yıla kıyasla ciddi bir artış yaşandı.

Spotify Aylık Aktif Kullanıcı Sayısı 300 Milyonu Aştı

Dijital müzik platformu Spotify için 2020’nin üçüncü çeyreğine ait finansal rapor paylaşıldı. Üçüncü çeyrek finansal rapor ile birlikte Spotify aylık aktif kullanıcı sayısı belli oldu. Yayımlanan rapora göre dijital müzik hizmetinin aylık aktif kullanıcı sayısı 320 milyona ulaştı. Açıklanan istatistiki verilere göre Spotify’daki ücretli abone sayısı 144 milyona yükseldi.

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan dijital müzik hizmeti, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde 248 milyon milyon aylık aktif kullanıcı sayısına sahipti. Bu sayı 2020 yılının ikinci çeyreğinde 299 milyona yükselirken 2020 yılının üçüncü çeyreğinde ise 320 milyona ulaştı. Açıklanan verilere göre Spotify aylık aktif kullanıcı sayısı yıldan yıla %29 oranında arttı.

Spotify, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde 113 milyon ücretli aboneye sahipti. Bu sayı 2020 yılının ikinci çeyreğinde 138 milyona ulaşırken 2020 yılının üçüncü çeyreğinde ise 144 milyona erişti. Paylaşılan istatistiki bilgilere göre dünyanın en popüler müzik platformu olan Spotify, ücretli abone sayısı yıldan yılda %27 oranında arttı.

Popüler dijiltal müzik platformu Spotify, kullanıcı sayısındaki ciddi artış sayesinde Amazon ve Apple’ın müzik hizmetlerini geçerek büyük bir başarının altına imza attı. Amazon Music’in bu yılın ocak ayı itibarıyla 55 milyon ücretli aboneye sahip olduğu açıklanmıştı. Apple ise geçtiğimiz yıl 60 milyon ücretli aboneye sahip olduğunu duyurmuştu.

Spotify, 2020 yılının ikinci çeyreğinde yaklaşık olarak 1,5 milyon podcast içeriğine sahip iken, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 1,9 milyon podcast içeriğine ulaştı. Şirket ayrıca Spotify kullanıcılarının yüzde 22’sinin bu çeyrekte podcast içerikleri ile önceki çeyreğe kıyasla daha çok etkileşimde bulunduğunu açıkladı.

Spotify Türkiye’de Kapanacak mı?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, geçtiğimiz günlerde Spotify ile ilgili önemli bir açıklama yapmıştı. Şahin, yaptığı açıklamada, “Türkiye gibi genç nüfusa sahip bir ülkeden büyük paralar kazanan platform, hemen bizimle temasa geçti. Görüşmelerimiz devam ediyor. Amacımız üzüm yemek. ‘Gelin Türkiye’de ofis açın, vergi verin, hukuki muhatap bulalım’ diyoruz. Lisans süreci başladı. Onlar da sosyal medyada koparılan fırtınalara aldırmadan gelip yasal yükümlülükleri kabul ediyorlar. Olay bu kadar basit” ifadelerini kullanmıştı.