Spotify ve BeReal Ortaklığı Duyuruldu: İşte Sağlayacağı Avantajlar!

BeReal, müzik akış hizmetini platformuna bir özellik olarak entegre olarak Spotify kervanına katılıyor. Uygulama 2020 yılında piyasaya sürüldü ve kullanıcılardan rastgele bir zamanda o anda ne yaptıklarını paylaşmalarını isteyerek kendisini diğer sosyal medya platformlarına özgün bir alternatif olarak pazarladı.

Spotify, BeReal ile iş birliğini bir bülten ile duyurdu ve yayıncıların artık BeReal uygulaması aracılığıyla en sevdikleri parçaları dinleyebileceklerini doğruladı. Açıklamada yalnızca o anda ne dinlediğinizi paylaşmakla kalmayıp, kullanıcıların aynı zamanda "BeReal akışınızda diğer arkadaşlarınızın ne dinlediğine de göz atabilecekleri" belirtildi.

BeReal Popülerliğini Geri Kazanmak İstiyor

Başlarda büyük bir popülerliğe ulaşan uygulamanın son aylarda kullanıcı sayısı %61 oranında düşerek, zirvedeki 15 milyon kullanıcıdan Mart ayında 6 milyon aktif kullanıcıya geriledi ve BeReal bir daha asla bu tür bir popülerliğe ulaşamayacak olsa da kesinlikle denemeye devam edecek gibi görünüyor.

Spotify ve BeReal hesaplarınızı, bir BeReal göndermeden önce açılan müzik simgesinden ya da Ayarlar sekmesindeki Müzik sekmesine gidip birbirine bağlamak için talimatları izleyerek bağlayabilirsiniz.

Spotify entegrasyonu Çarşamba günü hem Android hem de iOS işletim sistemlerinde resmî olarak kullanıma sunuldu ve ABD, Kanada, Meksika, Brezilya ve Avustralya dâhil olmak üzere belirli pazarlarda mevcut. Şirket bu özelliği gelecekte ek pazarlara genişleteceğini söyledi.