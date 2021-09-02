Spotify Çalma Listesi Karşılaştırma ve Karıştırma Kullanıma Sunuldu

Spotify çalma listesi karşılaştırma ve karıştırma özelliği artık dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar tarafından deneyimlenebilir. Kullanıcılar, yeni özelliği kullanarak müzik zevkinin herhangi bir arkadaşının müzik zevki ile ne kadar uyuştuğunu öğrenebilir.

Dijital müzik platformu, haziran ayının başlarında iki kullanıcının müzik özelinde ne kadar uyumlu olduğunu öğrenmesini sağlamak için geliştirilmiş Blend Playlists'i tanıtmıştı. Bu özellik şimdi bütün kullanıcılara sunuldu.

Spotify Çalma Listesi Karşılaştırma/Karıştırma Nasıl Yapılır?

Spotify'da çalma listenizi başka bir arkadaşınızın çalma listesi ile kıyaslamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Spotify'ın mobil uygulamasını açın.

"Sizin için hazırlandı" bölümüne gidin.

"Blend" oluşturma seçeneğine dokunun.

Çalma listesini paylaşmasını istediğiniz arkadaşınızı "davet" butonunu kullanarak onu karşılaştırmaya katılmaya davet edin.

Arkadaşınız kendisine gönderilen daveti kabul ettiğinde ikinizin müzik zevkinin karşılaştırmasını görebileceksiniz.

Kullanıcıların çalma listesini birleştirmesine ve karşılaştırmasına olanak tanıyan Blend, şu anda hem iOS hem de Android işletim sistemli akıllı telefonlarda kullanılabiliyor. Özellik henüz açık beta sürümünde olduğu için geliştirme işlemi devam ettirilecek. Spotify, özelliği geliştirmeye devam etmek için kullanıcılardan gelecek olan geri bildirimleri temel alacak.

Spotify'ın paylaşmış olduğu bilgilere göre dijital müzik hizmetinin şu anda 356 milyondan fazla kullanıcı bulunuyor. Platform ayrıca 70 milyondan fazla parçaya ve 2,6 milyon podcast'e ev sahipliği yapıyor. Kullanıcılar söz konusu seçenekler arasından birini seçerek eğlenceli birkaç dakika ya da dilediği kadar süre geçirebilir.

Spotify'ın 2021 yılının sonuna doğru kullanıcılarla buluşturacağı kullanıcı temelli detaylı istatistiksel bilgilere ise şu anda birkaç ay var. O zaman geldiğinde yıl içinde en çok dinlediğiniz şarkıcılar ve şarkılar gibi bilgileri tek bir yerde görüntüleyebilirsiniz.

Yazın Spotify'da En Çok Neler Dinlendi?

Spotify'da bu yaz en çok dinlenen şarkıların ilk 5'inde şunlar yer aldı:

Bul Beni - Ezhel

Bilmem Mi? - Sefo

Krvn - UZI

Ölebilirim - Bedo ve Patron

Martılar – EDIS

Yukarıdaki liste, 29 Mayıs - 22 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'de en fazla dinlenen şarkılardan oluşuyor. Spotify buna ek olarak dünya genelinde en çok dinlenen şarkıları ve podcast'leri de paylaştı. Listelere tam olarak göz atmak için yukarıda yer alan bağlantıdan faydalanabilirsiniz.