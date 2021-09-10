Spotify Çalma Listesi Oluşturma Derdine Son Verecek

Spotify çalma listesi oluşturma deneyimini iyileştirecek yeni bir özellik tanıttı. Kullanıcılar yeni özellik sayesinde harika bir çalma listesi oluşturmak için uzun vakit harcamak zorunda kalmayacak. Popüler dijital müzik hizmeti, şarkı önerilerini otomatik olarak çalma listesine ekleyecek.

Spotify Çalma Listesi Oluşturma İçin Yeni Özellik Geliştiriyor

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan dijital müzik platformu Spotify, "Enhance" isimli yeni bir özellik duyurdu. Yeni özellik, önerilen şarkıları otomatik olarak kullanıcıların çalma listelerine ekleyecek.

Dijital müzik hizmeti, elbette alakasız şarkıları çalma listesine eklemeyecek. Bu noktada kullanıcıların dinlediği müzikler göz önünde bulundurulacak. Özellik kullanıma sunulduktan sonra çalma listelerinin yer aldığı sayfada "Enhance" isimli bir buton bulunacak.

Kullanıcılar, söz konusu butona dokunarak özelliği etkinleştirebilecek. Özelliği devre dışı bırakmak için de aynı butona tekrar dokunmak yeterli olacak. Spotify, söz konusu özelliğin kullanımını oldukça pratik hale getirecek.

Spotify'ın çalma listesine eklediği şarkılar özel bir simge ile gösterilecek. Böylece hangi şarkının otomatik olarak eklendiğini kolay bir şekilde ayırt edebileceksiniz. Paylaşılan bilgilere göre çalma listesine otomatik olarak 30 adede kadar şarkı eklenecek.

Şarkıların yanında "+" simgesi yer alacak. Bu simgeye dokunduğunuz takdirde söz konusu şarkıyı çalma listesine kalıcı olarak eklenecek. Enhance özelliğinin önümüzdeki ay belirli ülkelerde Premium kullanıcılar için kullanıma sunulacağı açıklandı.

Kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıyacak özellik Türkiye'de de kullanıma sunulacak. Spotify tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni özelliğin kullanıma sunulacağı ülkelerin listesi şu şekilde:

Andorra, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kıbrıs Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda İsrail, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg , Malta, Meksika, Monako, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD.

Spotify isimli dijital müzik hizmetinin Android ve iOS uygulamasına sunulacak özellikten yalnızca Premium kullanıcıları yararlanacak.

Ücretsiz Spotify Premium Fırsatını Kaçırmayın

Dijital müzik platformunda şu anda 3 ay ücretsiz Premium kampanyası yer alıyor. Sadece Premium'u henüz dememiş kullanıcıların yararlanabileceği kampanya 28 Eylül 2021 tarihinde sona erecek.