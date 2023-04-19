Spotify Çöktü mü? Şirketten Açıklama Geldi!
Spotify birkaç saat önce kullanıcılara "Sanatçı bulunamadı" hatası vermeye başladı. Şirketten konuya dair açıklama geldi. İşte detaylar!
Spotify dinliyorsanız ve son 1-2 saat içerisinde bir 'sanatçı bulunamadı' mesajı ya da bozuk bir arama işleviyle karşılaştıysanız, yalnız değilsiniz. Dünyanın en popüler müzik akışı uygulaması dünyanın pek çok yerinde kullanıcıları hata mesajıyla karşılıyor.
Down Detector web sitesine göre, kesinti Spotify'ı geçtiğimiz saatlerde vurdu. ABD'de 18.000'den fazla, Birleşik Krallık'ta ise 8.000'den fazla sorun bildirimi yapıldı.
Spotify Yetkilileri Sorunu Onayladı
Twitter gibi sosyal medya sitelerinde Spotify kullanıcıları uzun tren yolculuklarında ve işe gidip gelirken parçalarından mahrum kalmanın yarattığı hayal kırıklıklarını dile getirdiler. Spotify da sorunu resmî olarak kabul ettiğini açıkladı ve araştırmaya başladığını bildirdi.
Yaklaşık yarım saat kadar önce sorunu tespit ettiklerini ve çözdüklerini söyleyen Spotify yetkilileri, sorunu hâlâ yaşayabilenlerin olacağını belirtirken, Spotify destekle iletişime geçebileceklerini de belirtti.
Peki siz hâlâ böyle bir sorun yaşıyor musunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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