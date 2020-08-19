Spotify Çöktü Mü? Spotify Neden Çalışmıyor? İşte Detaylar

Spotify çöktü mü? Spotify neden hizmet vermiyor? Spotify neden açılmıyor? Sizler için tüm merak edillen detayları bir araya getirdik. İşte Spotify çöktü mü? sorusunun yanıtı.

Spotify Çöktü Mü? Spotify Neden Çalışmıyor?

Dünyanın en büyük müzik kütüphanesine sahip olan Spotify şu anda bir sorundan dolayı hizmet vermiyor. Spotify kullanıcıları sosyal medya hesapları üzerinden servisin hizmet vermediği bilgisini paylaşmakta.

Spotify'da yaşanan erişim sorunu hakkında resmi açıklama geldi. Spotify tarafından yapılan açıklamada "Sorunun farkındayız ve inceliyoruz. Tekrar haberdar edeceğiz." denildi.

Sorunun farkındayız ve inceliyoruz. Tekrar haberdar edeceğiz. https://t.co/sibsRzJ54L — Spotify Turkey (@SpotifyTurkey) August 19, 2020

Şu anda yaşanan erişim sorunun neden kaynaklandığına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sunucuların durumunu gösteren down detector isimli internet sitesinde de Spotify'ın çöktüğü görülmekte.

Spotify tarafından gelişmeler paylaşıldıkça haberimizi güncelleyeceğiz. Bizleri takipte kalarak en güncel haberlere anında ulaşabilirsiniz.

Güncelleme 19.08.2020 saat 16:53

Spotfiy tarafından yeni bir açıklama yapıldı ve sorunun giderildiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada "Geri döndük! Sorun yaşaman halinde @SpotifyCares ile iletişime geçebilirsin." cümlelerine yer verildi.