  1. Tamindir
  2. haber
  3. İnternet
  4. Spotify Çöktü Mü? Spotify Neden Çalışmıyor? İşte Detaylar

Spotify Çöktü Mü? Spotify Neden Çalışmıyor? İşte Detaylar

Spotify çöktü mü? Spotify neden çalışmıyor? Spotify hakkındaki tüm detaylar haberimizde!

spotify-coktu-mu-spotify-neden-calismiyor
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Spotify çöktü mü? Spotify neden hizmet vermiyor? Spotify neden açılmıyor? Sizler için tüm merak edillen detayları bir araya getirdik. İşte Spotify çöktü mü? sorusunun yanıtı.

Spotify Çöktü Mü? Spotify Neden Çalışmıyor?

Dünyanın en büyük müzik kütüphanesine sahip olan Spotify şu anda bir sorundan dolayı hizmet vermiyor. Spotify kullanıcıları sosyal medya hesapları üzerinden servisin hizmet vermediği bilgisini paylaşmakta.

Spotify'da yaşanan erişim sorunu hakkında resmi açıklama geldi. Spotify tarafından yapılan açıklamada "Sorunun farkındayız ve inceliyoruz. Tekrar haberdar edeceğiz." denildi.

Şu anda yaşanan erişim sorunun neden kaynaklandığına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sunucuların durumunu gösteren down detector isimli internet sitesinde de Spotify'ın çöktüğü görülmekte.

spotify-coktu-mu-spotify-neden-calismiyor3

Spotify tarafından gelişmeler paylaşıldıkça haberimizi güncelleyeceğiz. Bizleri takipte kalarak en güncel haberlere anında ulaşabilirsiniz.

Güncelleme 19.08.2020 saat 16:53

Spotfiy tarafından yeni bir açıklama yapıldı ve sorunun giderildiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada "Geri döndük! Sorun yaşaman halinde @SpotifyCares ile iletişime geçebilirsin." cümlelerine yer verildi.

ETİKETLER: spotify

YORUMLAR