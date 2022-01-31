Yanlış Bilgi Nedeniyle Eleştirilmişti: Spotify’dan Covid-19 İle İlgili Yeni Karar

Dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan müzik indirme ve dinleme platformu Spotify, son günlerde Covid-19 ile ilgili yanlış bilgi yayması nedeniyle eleştiriliyordu. ABD’li komedyen Joe Rogan, yayınladığı bir podcast’te ‘gençlerin aşı olmaması gerektiğini’ söylemiş ve bu nedenle tepki çekmişti. Eleştirilerin odağında yer alan Spotify, konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Joe Rogan’ın bu tarz bir tavsiyede bulunması ve koronavirüs ile ilgili yanlış bilgi yayması, Kanadalı müzisyenler Neil Young ve Joni Mitchell tarafından da tepki çekti. Müzisyenler, yayının insanların hayatını tehlikeye atabileceğini ve bu nedenle yayının yasaklanmasını talep etti. Bunun yanında şarkılarının da platformdan kaldırılmasını istedi. Yaşanan olayın ardından Spotify, platformda Covid-19 ile ilgili olan tüm podcastlare tavsiye niteliğinde uyarılar ekleyeceğini duyurdu.

'İçerik Politikamızda Şimdiye Kadar Şeffaf Değildik'

Spotify CEO’su Daniel Ek’in imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, kullanıcıların pandemiyle ilgili doğru bilgilere yönlendirilmesi için yeni önlemlerin uygulanacağı vurgulandı. İçerik politikasında şimdiye kadar şeffaf olmadıklarını kabul eden Ek, tüm bu tartışmaların göbeğindeki isim olan Rogan hakkında ise bir bilgi vermedi.

Platform, önümüzdeki günlerde COVID-19 hakkında bilgilerin yer aldığı podcast’lere bir içerik uyarısı ekleyeceğini duyurdu. Yapılan uyarı, kullanıcıları direkt olarak Spotify’ın COVID-19 Merkezi’ne yönlendirecek. Bu merkezin mevcut yapısında kullanıcıları BBC, ABC News ve Foreign Policy’nin ilgili podcast’lerine yönlendiren çeşitli bağlantılar bulunuyor.

Ek, ‘Bildiğimiz kadarıyla bu tarz bir içerik danışmanlığı bir podcast platformu için ilk niteliği taşıyor’ dedi ancak Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlar benzer önlemleri çok daha uzun süre önce hayata geçirmişti.

Spotify CEO’su Ek, COVID-19 hakkındaki yanlış bilgilerin yayılmasını engelleme konusundaki sözlerine şöyle devam etti: ‘Hem içerik yapımcılarının ifade özgürlüğünü korumak hem de kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak arasında bir denge kurmamız gerektiğini biliyoruz. Bana göre, bu rolde içerik sansürcüsü durumuna düşmememiz gerekiyor. Ancak bir taraftan da kurallarımız var ve bu kuralları ihlal edenlere karşı yaptırımlar uyguluyoruz.’