Spotify'da 2 Milyon Kullanıcı Ücretsiz Premium Kullanıyor

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik dinleme platformu olan Spotify hakkında bugün şaşırtıcı bir bilgi paylaşıldı. Tam iki milyona yakın ücretsiz hesaba sahip Spotify kullanıcısının, Premium özelliklerini kullandıkları ifade edildi.

Toplamda 157 milyon üyesi bulunan Spotify'ın 86 milyonu aşkını ücretsiz hesaba sahip. Yani 86 milyon kullanıcı reklamlara ve çeştili kısıtlamalara tabi olması gerekiyorken kabaca 2 milyon kullanıcının Spotify'da reklam görmediği ve üst düzey ses kalitesini kullandığı ifade edildi. Yani 86 milyonluk ücretsiz kullanıcısının yüzde 2.3'ü Spotify'ın reklamlarından kaçıyorken aynı zamanda bir nevi ücretsiz olarak Premium kullanabiliyorlar. Mart ayı içerisinde sayısı hızla artan bu kullanıcılara Spotify henüz bir işlem uygulamış değil.

Şirketi büyük bir zarara uğratan ücretsiz Premium kullanıcıları, ödeme yapmadan Spotify'ın sunucularını meşgul ediyorlar. 2 milyonu aşkın kullanıcının hiç ödeme yapmadan bu sunucularda barınması da şirketin mali gelirlerinde fahiş bir düşüşe neden oluyor. Ancak şirket tarafından kısa süre içerisinde gelmesi planlanan yeni güncelleme ile ücretsiz Premium kullanıcılarının önünün tamamen kesilmesi planlanıyor.

Premium üyelik alan tüm kullanıcılarından özür dileyen şirket, 2 milyon kullanıcının oluşturduğu mali açığı kısa bir süre içerisinde kapatabileceğini düşünüyor. Fakat bundan sonraki süreçte tekrardan ücretsiz Premium kullanıcılarının olup olmayacağı konusunda henüz net bir bilgi verilmiş değil.