Spotify'da 2019'da En Çok Ne Dinlediniz? Spotify 2019 Özeti Yayınlandı

2019'un son saatlerine yaklaştığımız şu günlerde birçok şirket 2019'daki istatistiklerine dair veriler yayınlamaya başladı. Bunlar arasında en çok merak edilenlerin başında ise Spotify geliyordu. Spotify Wrapped adı verilen ve kullanıcıların kişisel kullanım verilerini gösteren uygulamasıydı. Bugün itibarıyla Spotify Wrapped 2019 yayına girdi. 2019 yılında Spotify kullanıcısıysanız hangi şarkıları ve türleri dinlediğinizi gösteren Spotify Wrapped 2019, yine farklı görseller ve detaylarla kullanıcıların karşısına çıktı.

Spotify 2019 Özeti, mevsimlik dinleme alışkanlıklarınız ile açılıyor. Kış, İlkbahar, Yaz ve Sonbahar mevsimlerinde en çok dinlediğiniz şarkıyı size gösteren Spotify, ardından en çok dinlediğiniz ilk 5 şanatçıyı ve şarkıyı listeliyor. Sonrasındaysa dinlediğiniz sanatçıların ülkelerine dair küçük bir görseli karşınıza çıkarıyor. Sekizinci sayfaya geldiğinideyse bu sefer hoş bir tasarımla hangi türü daha çok tercih ettiğiniz ekrandaki yerini alıyor.

Spotify 2019 Özeti sayfasının en seveceğiniz özelliği ise muhtemelen en çok dinlediğiniz şarkılardan oluşturduğu Çalma Listesi. Böylece kısa bir hatırlatma ya da hoş bir geri dönüş oluşturabildiğiniz çalma listesi, gününüze gün katacak.

Spotify 2019 Özeti bağlantısına tıklamanız durumunda tarayıcı üzerinden özetinizi görüntüleyebileceğiniz gibi hemen aşağıda yer alan Spotify indir butonuna tıklayarak, uygulamayı edinebilirsiniz.