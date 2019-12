Spotify'da Arkadaşlarınızın Favori Şarkılarını Görebileceksiniz

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Spotify'a yepyeni bir özellik geliyor. Artık Spotfiy'da arkadaşlarınızın hangi şarkıları dinlediğini görebileceksiniz.

Spotify, Tastebuds isimli özellik üzerinde çalışıyor. Uygulamaların kaynak kodlarını inceleyen Jane Manchun Wong, Spotify'ın üzerinde çalıştığı yeni özelliği keşfetti. Yeni özellik sayesinde arkadaşlarınızın hangi şarkıları dinlemeyi sevdiğine bakabileceksiniz. Arkadaşlarınızın müzik zevklerini öğrenebilecek ve yeni şarkılar keşfedebileceksiniz.

Jane Manchun Wong özelliğin bir ekran görüntüsünü paylaştı. Hemen aşağıdan Jane Manchun Wong'un yeni özellik hakkında paylaşmış olduğu ekran görüntüsüne bakabilirsiniz. Wong açıklamasında kalem simgesine tıklanarak çeşitli ayarlamaların yapılabildiğini söyledi. Bu ayarlamaların ne olduğu bilinmiyor. Görünüşe göre kalem simgesinden arkadaş seçimi yapılacak.

Spotify is working on Tastebuds, letting users discover music through their friends pic.twitter.com/uqUXmRvEKo